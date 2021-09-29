Manchester United Villarreal maçı için geri sayım başladı. Futbol tutkunlarının merakla beklediği karşılaşmanın Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacağı ve Alman hakem Felix Zwayer yöneteceği biliniyor. Şampiyonlar Ligi maçı şifreli olarak yayınlanacaktır. Peki Manchester United Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester United Villarreal maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Manchester United - Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformunda naklen yayınlanacak.
Manchester United - Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı 29 Eylül 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak.
Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Varene, Maguire, Shaw, Matic, McTominay, Bruno Fernandes, Sancho, Pogba, Cristiano Ronaldo
VILLARREAL: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Moreno, Capoue, Coquelin, Parejo, Danjuma, Paco Alcácer