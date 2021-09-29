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Giriş Tarihi: 29.9.2021 16:25

Manchester United Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester United Villarreal maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Manchester United Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester United Villarreal maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Sahada Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor! Manchester United sahasında Villarreal'ı ağırlayacağı maç öncesi futbol tutkunları Manchester United Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt aramaya başladı. Rakip takımın karşılaşmasını canlı yayından naklen izlemek isteyenler maçın yayın günü, saatini ve kanal bilgisini sorguluyor. Alman hakem Felix Zwayer yöneteceği karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki Manchester United Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester United Villarreal maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı!

Manchester United Villarreal maçı için geri sayım başladı. Futbol tutkunlarının merakla beklediği karşılaşmanın Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacağı ve Alman hakem Felix Zwayer yöneteceği biliniyor. Şampiyonlar Ligi maçı şifreli olarak yayınlanacaktır. Peki Manchester United Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester United Villarreal maçı hangi kanalda yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED - VİLLARREAL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United - Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformunda naklen yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED - VİLLARREAL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United - Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı 29 Eylül 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak.

Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Varene, Maguire, Shaw, Matic, McTominay, Bruno Fernandes, Sancho, Pogba, Cristiano Ronaldo

VILLARREAL: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Moreno, Capoue, Coquelin, Parejo, Danjuma, Paco Alcácer

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Manchester United Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester United Villarreal maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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