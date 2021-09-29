TRT 1 Masumlar Apartmanı 40. son bölüm tek parça full izle! Masumlar Apartmanı 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Salı akşamları TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı, 40. bölümü ile ekranlara geldi. Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar. Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye'ye destek hiç beklemediği birinden gelir. Sonunda Han'a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez.

MASUMLAR APARTMANI 40. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Masumlar Apartmanı 40. son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Öte yandan, Masumlar Apartmanı 41. yeni bölüm fragmanı da merak konusu oldu.