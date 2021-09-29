Son dakika: Marsilya-Galatasaray maçı öncesi Fransa’da kırmızı alarm durumu! Fenerbahçe maçı örnek gösterildi…

Yüksek güvenlik kapsamına alınan Marsilya-Galatasaray mücadelesi öncesinde açıklamalarına devam eden Cardoze, "Taraftarların stadın diğer kısımlarına ulaşmasını engellememiz zor. Rakip taraftarların bir arada olacağı geniş bir bölüm ayıracağız. Deplasman taraftarlarına ayırdığımız kapasiteyi 3400'e çıkardık. Fransa, Almanya veya Belçika'dan gelecek Galatasaray taraftarlarını ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.