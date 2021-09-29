Vitor Pereira'dan Berisha sözleri! "Gelir gelmez..."

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, yarın (30 Eylül) Olympikaos'u konuk edecek. Grubun ilk maçında Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, galibiyet için Yunan ekibini ağırlayacak. Müsabaka öncesinde Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Pereira basın toplantısı düzenledi.
Olympiakos'a karşı zorlu bir maça çıkacaklarını ifade eden Portekizli teknik adam, şöyle konuştu: "Hiç şüphe yok, çok güçlü bir maç olacak yarın. İyi bir takıma, tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da bizim gibi büyük bir kulüp. Portekizli bir hocaları var, onunla da zaten arkadaşız. Yarın birbirimize karşı daha iyi olmak için karşılaşacağız.
Sakatlıktan yeni çıkan oyuncuları, hazır olsalar bile, bu tarz bir maçtan ziyade adım adım döndürmeyi tercih ederiz. Her halükarda yarın sahada 11 oyuncumuz olacak.
Daha önce de söyledim, sürekli duyuyorum 3'lü defans, 3'lü defans, 3'lü defans... Önemli olan bu değil, önemli olan dinamizm. Sayılar sadece sizin maça nasıl başladığınızı gösterir. Önemli olan sistemdir.
Hem hafta içi hem de hafta sonu maç yaptığınızda antrenmanlarda hatalarınızı düzeltecek fırsatınız olmuyor. Antrenmandan çok videolar üzerinden hatamızı görüyoruz."
Caulker'ı takımdan göndermesine dair konuşan Pereira, "Steven Caulker iyi bir oyuncu, iyi bir karakter. Ancak benim sistemime uymuyordu. Kendisine de söyledim bunu. Kim Min-Jae oldukça üst düzey bir stoper. Şu ana kadar çalıştığım en iyi oyunculardan biri." dedi.
Sabah Spor'dan Melisa Berkalp'in, "Berisha'nın performansından memnun musunuz?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Pereira, "Berisha'dan memnunum. Her biri takım oyuncusu, hepsi iyi çalışıyor. Berisha gelir gelmez maça çıkmak zorunda kaldı. Takımla zaman geçirme şansı bulamadı.
Oyuncularımın hepsinden memnunum. Sadece Berisha değil; Rossi, Meyer, Crespo... Ben hepsinden memnunum." diyerek sözlerini noktaladı.