Vitor Pereira'dan Berisha sözleri! "Gelir gelmez..."

Daha önce de söyledim, sürekli duyuyorum 3'lü defans, 3'lü defans, 3'lü defans... Önemli olan bu değil, önemli olan dinamizm. Sayılar sadece sizin maça nasıl başladığınızı gösterir. Önemli olan sistemdir.

Hem hafta içi hem de hafta sonu maç yaptığınızda antrenmanlarda hatalarınızı düzeltecek fırsatınız olmuyor. Antrenmandan çok videolar üzerinden hatamızı görüyoruz."