Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya’da hedefte Cüneyt Çakır var
Giriş Tarihi: 30.9.2021

İtalya’da hedefte Cüneyt Çakır var

İtalya’da hedefte Cüneyt Çakır var

ATLETICO Madrid'in 90+7'deki penaltı golüyle Milan'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın ardından İtalyan basını ve futbol kamuoyu karşılaşmayı yöneten Cüneyt Çakır'ı hedef aldı. İtalya'nın efsane teknik direktörlerinden Fabio Capello, "Hakem maçı mahvetti. Cüneyt Çakır daha önce Şampiyonlar Ligi finali de yönetti ama buna uygun biri olduğunu düşünmüyorum. Maçta VAR'a gitmedi bile" dedi. Gazzetta dello Sport ise, Çakır'dan "İtalyanlar'ı yavaşlatan hakem" olarak bahsetti. Haberde "Türk hakem Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ı cezalandırdı. Geçmişte de İtalya Milli Takımı, Roma, Juventus ve Napoli'yi umutsuzluğa sürükledi" ifadeleri yer aldı. Çakır'ın yönettiği 32 maçta İtalyan takımlarının 10 kez kazandığı ve 4 beraberlik alıp 18 kez yenildiği vurgulandı

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde dehşete düşüren olay: Anne ve çocukları ölü olarak bulundu
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı
Son dakika haberi: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti! Halil Umut Meler'in kararları millileri üzdü...
Okullar Ekim'de kapanacak mı ve son karar nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli açıklamalar
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı ilkokul mezunu KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor: Ortaokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları
Son dakika: Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt'a ağır yanıt! Sheriff'in tarihi zaferi sonrası...
Son dakika haberi | Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! İstanbul ve birçok ilde etkili olacak
Yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçen Aziz Sancar'ın ilk sorusu bakın ne oldu
KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? 2021-2022 KYK burs kredi başvuruları başladı mı ve şartları nedir?
Son dakika haberler: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya’da hedefte Cüneyt Çakır var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA