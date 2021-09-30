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Giriş Tarihi: 30.9.2021 15:53

Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği zorunlu mu, hangi araçlara takılır?

Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği zorunlu mu, hangi araçlara takılır?

Belirli dönemlerde takılması gereken lastik türleri arasında kış lastiği de yer alıyor. Sürüş güvenliği nedeniyle takılması zorunlu olan ve özellikle ağır vasıtalarda takılmaması halinde ciddi yaptırımların olabileceği kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği zorunlu mu, hangi araçlara takılır? İşte son bilgiler.

Özellikle yoğun yağmur ve kar yağışının olduğu bölgelerde takılması gereken kış lastiği hakkında bilgiler, sürücüler ve araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda; "Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği zorunlu mu, hangi araçlara takılır?" sorularına yanıt aranırken bilindiği üzere yılın belirli dönemleri arasında takılı olması gerekiyor. İşte konuya yönelik son bilgiler.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu aralık başında başlayacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor. Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

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Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği zorunlu mu, hangi araçlara takılır?
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