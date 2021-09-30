Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E grubu 2. Maçları kapsamında Fransa 1. Lig ekibi Marsilya'ya konuk oluyor. Süper Lig ve Avrupa Ligi son maçlarını galibiyetle noktalayan sarı-kırmızılı temsilcimiz, Fransız rakibini evinde devirmek ve gruptaki avantajını sürdürmek istiyor. Diğer yandan karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta, ne zaman? soruları üzerinden maçın son dakika bilgilerine erişmeye çalışıyor.

MARSİLYA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi E grubu Marsilya Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve saat detayları ile son dakika ilk 11 bilgileri şöyle;