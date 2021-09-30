Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 30.9.2021 22:15 Son Güncelleme: 30.9.2021 22:15

Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?

Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, grubundaki 2. Maçında Marsilya deplasmanında sahaya çıkıyor. İlk maçında İtalya Serie A ekibi Lazio karşısında 1-02lık skorla galip gelen Fatih Terim’in öğrencileri, 2. Maçta Fransız rakibi mağlup ederek İstanbul’a 3 puanla dönmek istiyor. Karşılaşmayı televizyonlarından takip edecek olan futbolseverler ise Marsilya Galatasaray maçı canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek isteyerek Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta, ne zaman? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm son dakika detayları.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E grubu 2. Maçları kapsamında Fransa 1. Lig ekibi Marsilya'ya konuk oluyor. Süper Lig ve Avrupa Ligi son maçlarını galibiyetle noktalayan sarı-kırmızılı temsilcimiz, Fransız rakibini evinde devirmek ve gruptaki avantajını sürdürmek istiyor. Diğer yandan karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta, ne zaman? soruları üzerinden maçın son dakika bilgilerine erişmeye çalışıyor.

MARSİLYA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi E grubu Marsilya Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve saat detayları ile son dakika ilk 11 bilgileri şöyle;

  • Marsilya-Galatasaray maçı 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele Exxen platformu ekranlarından naklen yayınlanacak.

MARSİLYA GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

MARSİLYA XI: Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Payet

GALATASARAY XI: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.

OLİMPİK MARSİLYA-GALATASARAY MAÇINA DOĞRU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın konuk olacakları Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'nın güçlü bir rakip olduğunu belirtti.Tecrübeli teknik adam, müsabakanın oynanacağı Velodrome Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Marsilya'nın iyi bir takım olduğunu ancak ligdeki son iki maçında istediği neticeyi alamadığını dile getiren Terim, "Rakibe saygı duyuyoruz. İyi bir takımla oynayacağımızı rahat rahat söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"BEN DUYGULARIYLA YAŞAYAN BİR İNSANIM"

Terim, Göztepe maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında sorulara duygusal cevaplar verdiğinin hatırlatılması üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben duygularıyla yaşayan bir insanım. Olumlu, olumsuz tüm hisleri, sevdiklerimle, çalıştığım kişilerle, mesai arkadaşlarımla ve taraftarla paylaşan, onunla büyüyen bir insanım. Burada gözümü açtım, burada kazandım, burada kaybettim. Hayatımdaki tüm duygularımı neredeyse Galatasaray'da tattım. Açıkçası başka bir yer de pek olmadı. Bununla birlikte tabii Galatasaray için vazgeçtiklerim için pişmanlık duymadım. O nedenle Galatasaray ile ilişkim üzerine konuşulduğunda ve soru sorulduğunda duygusal ruh haline bürünüyorum. 68 yıllık hayatımın neredeyse yarısını Galatasaray'a verdim. Bu yarım asrı karar alarak geçirdim. Çok dinlerim, herkesten bir şey öğrenmeye çalışırım, fikirlerini sorarım, benimle çalışanlar bilir ki herkesin fikri benim için önemlidir. Sürekli öğretmek ve için aynı zamanda öğrenmek için çabalarım. Bunların hepsi bittikten sonra benim kararım beklenir. Tüm doğrular ve yanlışlar o karara bağlıdır. Kararın ağır kısmı size getirecekleri ve sizden götürecekleridir. Bir karar alırken üzerinde çok düşünürüm. Sizden mutluluk beklentisi olan insanlar var. Üzerimdeki sorumluluğu bilerek, onları üzmemek için hareket ederim. Sonunda olumlu veya olumsuz her şeye hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bugün 1998, 2000 ve 2002 doğumlu futbolcularla yeni bir Galatasaray fikri beni çok heyecanlandırıyor. Onları anlayabildiğimi, aynı frekansı yakalayabildiğimi, ortak düşüncelerde olduğumuz görmek açıkçası beni motive ediyor."



Son zamanlardaki gidişatın kendisine farklı şeyler düşündürdüğünü ancak bunun yeni jenerasyonun gelişimi ve büyük kararların alınmasıyla ilgili olmadığını dile getiren Fatih Terim, "Eğer öyle anlaşılıyorsa, öyle olmadığını söylüyorum. Galatasaray'ın kendi değerlerine bağlı kalması ve tüm bireylerin nereden olursa olsunlar aynı sevgiyle Galatasaray'a yaklaşması lazım. Benim Galatasaray'da 50 yıldır gördüğüm ve anlatmak istediğim budur." diye konuştu.

Marsilya forvet hattının Dimitri Payet ile yeteri kadar tehlikeli olduğunu aktaran Terim, Fransız ekibinde forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'e övgüde bulundu.



Cengiz Ünder'in A Milli Takım'da ilk kez kendi döneminde forma giydiğini hatırlatan Terim, "O, tehlikeli ve önemli bir oyuncu. Dikkat etmemiz gerekecek açıkçası. Onunla da gurur duyuyorum." açıklamasını yaptı.

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Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?
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