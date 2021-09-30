Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Ronaldo'nun gecesine damga vuran olay! Solskjaer'e şok tepkisi kameralara yansıdı
Giriş Tarihi: 30.9.2021 10:29 Son Güncelleme: 30.9.2021 10:32

Son dakika: Ronaldo'nun gecesine damga vuran olay! Solskjaer'e şok tepkisi kameralara yansıdı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Ronaldo’nun gecesine damga vuran olay! Solskjaer’e şok tepkisi kameralara yansıdı

Son dakika haberi... Manchester United'ın Villarreal'i 2-1 yendiği maçta 90+5'te galibiyet golünü getiren Cristiano Ronaldo yine manşetleri süsledi. Ancak Kırmızı Şeytanlar'da Ronaldo'nun şovu kadar, oyuna alınmayan bir diğer yıldız futbolcunun Ole Gunnar Solskjaer'e gösterdiği tepki de maça damgasını vurdu. Kameralara yansıyan olay görüntü sonrası United yönetiminin ne kararı vereceği merak konusu oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Manchester United'ın Villarreal'i 2-1 yendiği maçta Ronaldo'nun şovu kadar, oyuna alınmayan bir diğer yıldız futbolcunun Ole Gunnar Solskjaer'e gösterdiği tepki de maça damgasını vurdu. Kameralara yansıyan olay görüntü sonrası United yönetiminin ne kararı vereceği merak konusu oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Ronaldo’nun gecesine damga vuran olay! Solskjaer’e şok tepkisi kameralara yansıdı

Manchester United, Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçında Villarreal ile karşılaştı.

Son dakika: Ronaldo’nun gecesine damga vuran olay! Solskjaer’e şok tepkisi kameralara yansıdı

53. dakikada Paco Alcacer'in golüyle geriye düşen Kırmızı Şeytanlar, 60'da Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles'in sayısıyla 1-1'i buldu.

Son dakika: Ronaldo’nun gecesine damga vuran olay! Solskjaer’e şok tepkisi kameralara yansıdı

Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde sahneye çıkan Cristiano Ronaldo bir kez daha Manchester United'a galibiyeti getiren isim oldu.

Son dakika: Ronaldo’nun gecesine damga vuran olay! Solskjaer’e şok tepkisi kameralara yansıdı

RONALDO YİNE TARİHE GEÇTİ

Portekizli süper yıldız, 178 maçına çıkarak İspanyol efsane kaleci Iker Casillas'ı (177 maç) geride bıraktı ve Devler Ligi tarihinde en çok maça çıkan oyuncu oldu.

Son dakika: Ronaldo’nun gecesine damga vuran olay! Solskjaer’e şok tepkisi kameralara yansıdı

Ronaldo söz konusu 178 maçta attığı 136 gol ve yaptığı 48 asistle hem gol hem de asist kategorilerinde de zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Son dakika: Ronaldo’nun gecesine damga vuran olay! Solskjaer’e şok tepkisi kameralara yansıdı

DONNY VAN DE BEEK'TEN SOLSKJAER'E ŞOK TEPKİ

F Grubu'nda ikinci maçlar sonucunda Atalanta 4 puanla lider, 3 puanlı iki takımdan Young Boys ikinci, Manchester United ise üçüncü sırada yer aldı. Son sırada ise 1 puanla Villarreal bulunuyor.

Son dakika: Ronaldo’nun gecesine damga vuran olay! Solskjaer’e şok tepkisi kameralara yansıdı

Manchester United'ın Villarreal'i 2-1 yendiği maça Cristiano Ronaldo'nun şovu kadar Donny van de Beek'in tepkisi de damgasını vurdu.

Son dakika: Ronaldo’nun gecesine damga vuran olay! Solskjaer’e şok tepkisi kameralara yansıdı

ÇİĞNEDİĞİ SAKIZI FIRLATTI

Hollandalı oyuncu, maçın 89. dakikasında Ole Gunnar Solskjaer oyuna kendisinin yerine önce Matic ardından da Fred'i sokunca çılgına döndü.

Son dakika: Ronaldo’nun gecesine damga vuran olay! Solskjaer’e şok tepkisi kameralara yansıdı

Arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Van de Beek sinirli bir şekilde çiğnediği sakızı kulübeden saha kenarına fırlattı.

Son dakika: Ronaldo’nun gecesine damga vuran olay! Solskjaer’e şok tepkisi kameralara yansıdı

UNITED'A 39 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Manchester United yönetiminin kameralara yansıyan bu hareketi sonrası Hollandalı orta saha oyuncusu için ne karar vereceği merak konusu oldu.

Son dakika: Ronaldo’nun gecesine damga vuran olay! Solskjaer’e şok tepkisi kameralara yansıdı

Donny van de Beek geçen sezon Ajax'tan Manchester United'a 39 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Son dakika: Ronaldo’nun gecesine damga vuran olay! Solskjaer’e şok tepkisi kameralara yansıdı

TRANSFERİNE ENGEL OLDULAR

Kırmızı Şeytanlar'da forma şansı bulmakta zorlanan Van de Beek, bu sezon yalnızca 3 maça çıkarken 1 kez 90 dakika oynayabildi.

Son dakika: Ronaldo’nun gecesine damga vuran olay! Solskjaer’e şok tepkisi kameralara yansıdı

Hollandalı oyuncu sezon başında Everton'a kiralık olarak gitmek üzereyken Ole Gunnar Solskjaer tarafından bu transfer engellenmişti.

Son dakika: Ronaldo’nun gecesine damga vuran olay! Solskjaer’e şok tepkisi kameralara yansıdı

Donny van de Beek'in menajeri Guido Albers yaptığı açıklamada, "Donny'e bir kulüp bulmak için çok uğraştım. Herkes durumun farkında. Biz bunun için çok çalıştık fakat Manchester United her şeyi engelledi. İtalya, Almanya ve İngiltere'den birçok ilgi vardı" ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Okullar Ekim'de kapanacak mı ve son karar nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli açıklamalar
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı
Yeni anayasada flaş gelişme: Yılbaşından önce geliyor...
Son dakika haberi: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti! Halil Umut Meler'in kararları millileri üzdü...
Son dakika haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde dehşete düşüren olay: Anne ve çocukları ölü olarak bulundu
Erdoğan - Putin zirvesinin şifresi: Güçlü asimetrik ittifak
Yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçen Aziz Sancar'ın soruları dikkat çekti
Son dakika: Messi'nin hareketi çok konuşulmuştu! Ronaldo rekor kırdı geceye damga vurdu
İş arayanlar dikkat! İşte 'Personel bulamıyoruz' diyen sektörler
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ronaldo'nun gecesine damga vuran olay! Solskjaer'e şok tepkisi kameralara yansıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA