Son dakika haberi... Manchester United'ın Villarreal'i 2-1 yendiği maçta Ronaldo'nun şovu kadar, oyuna alınmayan bir diğer yıldız futbolcunun Ole Gunnar Solskjaer'e gösterdiği tepki de maça damgasını vurdu. Kameralara yansıyan olay görüntü sonrası United yönetiminin ne kararı vereceği merak konusu oldu. İşte son dakika haberinin detayları...
53. dakikada Paco Alcacer'in golüyle geriye düşen Kırmızı Şeytanlar, 60'da Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles'in sayısıyla 1-1'i buldu.
Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde sahneye çıkan Cristiano Ronaldo bir kez daha Manchester United'a galibiyeti getiren isim oldu.
RONALDO YİNE TARİHE GEÇTİ
Portekizli süper yıldız, 178 maçına çıkarak İspanyol efsane kaleci Iker Casillas'ı (177 maç) geride bıraktı ve Devler Ligi tarihinde en çok maça çıkan oyuncu oldu.
Ronaldo söz konusu 178 maçta attığı 136 gol ve yaptığı 48 asistle hem gol hem de asist kategorilerinde de zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
DONNY VAN DE BEEK'TEN SOLSKJAER'E ŞOK TEPKİ
F Grubu'nda ikinci maçlar sonucunda Atalanta 4 puanla lider, 3 puanlı iki takımdan Young Boys ikinci, Manchester United ise üçüncü sırada yer aldı. Son sırada ise 1 puanla Villarreal bulunuyor.
Manchester United'ın Villarreal'i 2-1 yendiği maça Cristiano Ronaldo'nun şovu kadar Donny van de Beek'in tepkisi de damgasını vurdu.
ÇİĞNEDİĞİ SAKIZI FIRLATTI
Hollandalı oyuncu, maçın 89. dakikasında Ole Gunnar Solskjaer oyuna kendisinin yerine önce Matic ardından da Fred'i sokunca çılgına döndü.
Arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Van de Beek sinirli bir şekilde çiğnediği sakızı kulübeden saha kenarına fırlattı.
UNITED'A 39 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
Manchester United yönetiminin kameralara yansıyan bu hareketi sonrası Hollandalı orta saha oyuncusu için ne karar vereceği merak konusu oldu.
Donny van de Beek geçen sezon Ajax'tan Manchester United'a 39 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
TRANSFERİNE ENGEL OLDULAR
Kırmızı Şeytanlar'da forma şansı bulmakta zorlanan Van de Beek, bu sezon yalnızca 3 maça çıkarken 1 kez 90 dakika oynayabildi.
Hollandalı oyuncu sezon başında Everton'a kiralık olarak gitmek üzereyken Ole Gunnar Solskjaer tarafından bu transfer engellenmişti.
Donny van de Beek'in menajeri Guido Albers yaptığı açıklamada, "Donny'e bir kulüp bulmak için çok uğraştım. Herkes durumun farkında. Biz bunun için çok çalıştık fakat Manchester United her şeyi engelledi. İtalya, Almanya ve İngiltere'den birçok ilgi vardı" ifadelerini kullanmıştı.