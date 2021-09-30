Donny van de Beek'in menajeri Guido Albers yaptığı açıklamada, "Donny'e bir kulüp bulmak için çok uğraştım. Herkes durumun farkında. Biz bunun için çok çalıştık fakat Manchester United her şeyi engelledi. İtalya, Almanya ve İngiltere'den birçok ilgi vardı" ifadelerini kullanmıştı.