Trabzonspor savunmasına nazarlık

Süper Lig'in son iki haftasında savunma bölgesinde görev yapan Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen'in kırmızı kart görmeleri nedeniyle müsabakaları 10 kişi tamamlamak zorunda kalan Trabzonspor deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı öncesi bu bölgede ciddi arayışlara girdi. Cezaları nedeniyle iki oyuncudan bu maçta yararlanamayacak olan Teknik Direktör Abdullah Avcı, sakat oyuncuların bir an önce takıma katılmasını beklerken takım içinde de farklı alternatifleri düşünmeye başladı.

Konyaspor maçında ısınma sırasında sakatlanan Denswil, yaşadığı sakatlığın ardından cumartesi günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçına yetiştirilmeye çalışılırken, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Alanyaspor müsabakasında görev verdiği genç stoper Ahmetcan Kaplan'ın da hazır olmasını istedi. Bu sezon savunmanın solunda görev yapan Tröndsen'in ise tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Antrenmanlardaki durumuna göre maç kadrosunda olup, olmayacağına karar verilecek.