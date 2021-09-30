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Giriş Tarihi: 30.9.2021 14:29

Trabzonspor savunmasına nazarlık

İHA
Trabzonspor savunmasına nazarlık

Süper Lig'de Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra takım savunmasındaki istatistikleriyle ön plana çıkan Trabzonspor, son iki haftada ise gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle bu bölgede önemli sıkıntılar yaşıyor.

Süper Lig'in son iki haftasında savunma bölgesinde görev yapan Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen'in kırmızı kart görmeleri nedeniyle müsabakaları 10 kişi tamamlamak zorunda kalan Trabzonspor deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı öncesi bu bölgede ciddi arayışlara girdi. Cezaları nedeniyle iki oyuncudan bu maçta yararlanamayacak olan Teknik Direktör Abdullah Avcı, sakat oyuncuların bir an önce takıma katılmasını beklerken takım içinde de farklı alternatifleri düşünmeye başladı.

Konyaspor maçında ısınma sırasında sakatlanan Denswil, yaşadığı sakatlığın ardından cumartesi günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçına yetiştirilmeye çalışılırken, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Alanyaspor müsabakasında görev verdiği genç stoper Ahmetcan Kaplan'ın da hazır olmasını istedi. Bu sezon savunmanın solunda görev yapan Tröndsen'in ise tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Antrenmanlardaki durumuna göre maç kadrosunda olup, olmayacağına karar verilecek.

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Trabzonspor savunmasına nazarlık
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