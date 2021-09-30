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Giriş Tarihi: 30.9.2021 15:22

Trabzonspor'da Trondsen takımla çalışmalara başladı

AA
Trabzonspor’da Trondsen takımla çalışmalara başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Yukatel Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından devam etti. Galatasaray maçında sakatlanan Norveçli oyuncu Trondsen, takımla çalışmalara başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, pas ve rondo çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı. Karadeniz ekibinde sakatlıkları devam eden Koita, Dorukhan Toköz, Abdulkadir Parmak ve Denswil takımdan ayrı koşu yaptı.

TRONDSEN'DEN İYİ HABER
Trabzonspor'da ligin 4. haftasında oynanan Galatasaray maçında sakatlanan Norveçli oyuncu Trondsen, takımla çalışmalara başladı. Ligin son 3 haftasında takımda yer alamayan Trondsen'in hafta sonundaki Kayserispor maçında takımda yer alması bekleniyor. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak saat 16.00'da Kayseri'ye hareket edecek.

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Trabzonspor'da Trondsen takımla çalışmalara başladı
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