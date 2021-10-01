Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İsmail Balaban ve İlayda Şeker sevgili mi, iddialar doğru mu? Survivor şampiyonu İsmail Balaban ve İlayda Şeker aşk iddiaları ile gündemde!
Giriş Tarihi: 1.10.2021 15:00

İsmail Balaban ve İlayda Şeker sevgili mi, iddialar doğru mu? Survivor şampiyonu İsmail Balaban ve İlayda Şeker aşk iddiaları ile gündemde!

İsmail Balaban ve İlayda Şeker sevgili mi, iddialar doğru mu? Survivor şampiyonu İsmail Balaban ve İlayda Şeker aşk iddiaları ile gündemde!

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile yarışmaya hal ve tavırlarıyla damga vuran İlayda Şeker aşk iddiaları ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Yarışmanın dikkat çeken iki isminin bir eğlence mekanına el ele girdiği iddiaları sosyal medyada yayılırken öte yandan bu iddialarla ilgili olarak “İsmail Balaban ve İlayda Şeker sevgili mi, iddialar doğru mu?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte İsmail Balaban ve İlayda Şeker sevgili oldu iddialarına ilişkin tüm detaylar...

Tv8'de yayınlanan Survivor isimli yarışmada tanınan İsmail Balaban ve İlayda Şeker, sevgili oldukları iddialarıyla gündeme bonba gibi düştü. Sosyal medya ikilinin el ele olduğu görüntüler yer alırken öte yandan "İsmail Balaban ve İlayda Şeker sevgili mi, iddialar doğru mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Survivor 2021 şampiyonu Balaban, nişanlısı ile program esnasında tartışmış ve ayrılmıştı. Peki, Survivor yarışmacısı İsmail Balaban ve İlayda Şeker sevgili mi? İşte detaylar...

İkilinin önceki akşam bir eğlence mekanına el ele girdiği iddia edildi. Bu ana ait olduğu konuşulan bir fotoğraf da kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Ünlüler takımında yer alan İlayda Şeker 1994 doğumlu ve 26 yaşındadır.Survivor'a 2021 Ünlüler takımı yarışmacılarından biri olan İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir'de doğdu ve 26 yaşındadır. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadı. Ailesi hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandı. Okulunu bitirdikten sonra İstanbul'a dedesinin yanına yerleşti.İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987, Antalya doğumlu, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanmıştır. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edilmiştir.

Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında yer alan İsmail Balaban, imkansızlıklara rağmen pes etmeyerek er meydanının yıldızları arasına adını yazdırdı. 1987'de Elmalı (Akçay köyü) - Antalya'da dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

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İsmail Balaban ve İlayda Şeker sevgili mi, iddialar doğru mu? Survivor şampiyonu İsmail Balaban ve İlayda Şeker aşk iddiaları ile gündemde!
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