İslam alemi için en özel günlerden olan Cuma günü geldi çattı! Bu özel ve anlamlı günde müminler, camilerin yolunu tutacak. Namaz ve dua ibadetlerini yerine getirecekler. Yine bu özel günün anlamını uzaktaki sevdikleri ile paylaşmak isteyenler ise, en güzel, anlamlı, kısa, uzun, ayetli ve resimli Cuma mesajlarını kullanabilecek. WhatsApp, Facebook, Instagram üzerinden resimli, en güzel, manalı ve ayetli görsellerle sevdiklerinize Cuma mesajı gönderebilirsiniz. İşte yeni, uzun, anlamlı 2021 Cuma mesajları ve sözleri…

HAYIRLI CUMALAR MESAJI | UZUN, YAZILI, ANLAMLI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.