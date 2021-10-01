YKS 3.tercihler ne zaman? 2021 ÖSYM YKS 3. yerleştirme/tercih tarihi açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek tercihleri ile ilgili olarak YKS 3.tercih tarihleri araştırması yapılıyor. Üniversite boş kontenjan ve başarı sıralamasına göre üçüncü tercihlerini yapmak isteyen adaylar ÖSYM'den gelecek son dakika açıklaması bekliyor. Peki YKS 3.tercihler ne zaman? 2021 YKS 3. yerleştirme/tercih tarihi açıklandı mı?
YKS 3.tercih tarihleri henüz netlik kazanmadı. 140 barajını geçenlerin ne zaman tercih yapacağı merak edilirken YKS 3. tercih tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
YKS ikinci ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de belli olacak.
2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.
TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.
Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih iptali yapılmaz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız.
2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır.
Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Yerleştirme sonuçları için tarih verilmedi, sonuçların en geç önümüzdeki hafta içi açıklanması bekleniyor.