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Giriş Tarihi: 2.10.2021

70. dakika sendromu

SUAT UMURHAN
70. dakika sendromu

Portekizli çalıştırıcı, Frankfurt’ta 76’ya kadar bekleyip sonra kulübeye dönerken Olympiakos’a karşı hamlesini dakika 70 olmadan yapmadı. Taraftarlar, geç gelen değişikliklere tepki gösterdi

Bu sezon Vitor Pereira ile birlikte yeni bir sisteme geçen sarı-lacivertliler 3-4-2-1 dizilişi ile sahaya çıkarken Portekizli teknik adam bu plandan asla taviz vermeyeceğini defalarca tekrarladı. Bu sistemle ligde zirveye çıkan Kanarya, sadece Başakşehir'e (2-0) yenildi, Sivas (1-1) ile berabere kaldı. Ancak Avrupa'da ise Pereira beklentilerin uzağında kaldı. Eintracht Frankfurt deplasmanında Mesut ile öne geçen ardından 41'de Lammers'in golü ile beraberliğe razı olan sarılacivertliler oyunu ile beğeni toplarken Pereira, oyuncu değiştirmek için 76. dakikaya kadar bekleyip ardından 4 değişiklik yapmıştı. Olympiakos maçında bir kez daha Portekizli çalıştırıcının 70. dakika sendromu ortaya çıktı.

3-0 OLANA KADAR BEKLEDİ
Yunan ekibi 68'de 3-0 öne geçene kadar kulübeye bakmayan Pereira, 70 olduğunda hamlelerine başladı ve sırayla 5 oyuncu değiştirdi. Lakin artık iş işten geçmiş durumdaydı. Taraftar zaman zaman sistem eleştirisi yapsa da maçın ardından Pereira'nın geç kalan hamleleri eleştirilerin de odağına oturdu.

MESUT ÖZİL PAŞA'YA DA ZOR!
F.Bahçe, yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos maçında oynayamayan Mesut Özil dünkü idmanda yer almadı. Yıldız futbolcunun Kasımpaşa karşısında da forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Nazım Sangare ve Serdar Aziz takımla çalışırken, Tisserand ise çalışmalarına başladı. Mesut Özil bu sezon 9 maçta forma giyerken, 3 gol atıp 1 asistle katkıda bulundu.

SZALAİ'YE DESTEK YAĞDI
Attila Szalai, ilk golde yaptığı hata dolayısıyla tüm takımdan özür diledi. Bu tip maçlarda hataların çok önemli olduğunu belirten Macar stoper, "O gol dengemizi bozdu. Buna ben sebep oldum. Herkesten özür diliyorum" dedi. Pereira ve hocalar ise Szalai'yi "Sen bu takımın en önemli isimlerinden birisin. Senin buna kredin vardı" diyerek teselli ettiler.

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