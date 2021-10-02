Asla pes etmeyeceğiz

Trabzonspor’un uzun lig maratonunda puan kayıpları olacağına dikkat çeken Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Ancak şampiyonluk bunlarla değil mücadeleyi, umudu, inancı yitirince kaybedilir” diye konuştu
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TSYD Trabzon Şubesi yönetimini kabul etti. Ağaoğlu, gündemi değerlendirirken taraftarların 'tribünlerde tekses olma' kararını yerinde bulduğunu söyledi. Başkan Ağaoğlu, "Camialar bütünleştiği zaman başarılı olur. Lig uzun bir maraton. Puan kayıplarımız da olacak. Ama hiçbir zaman mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Şampiyonluk bunlarla değilmücadeleyi bırakınca, umudunu ve inancınıyitirince kaybedilir" diye konuştu.
TRABZONSPOR ZORLU VİRAJDA
Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında üç puan arıyor. Kart cezalısı Hugo ve Hüseyin'in yokluğunda defansın göbeğinde sakatlığı geçen Denswil oynayacak.