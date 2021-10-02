Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek? 2-3 Ekim Cumartesi ve Pazar hafta sonu hava durumu!
Giriş Tarihi: 2.10.2021 09:30 Son Güncelleme: 2.10.2021 09:33

Bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek? 2-3 Ekim Cumartesi ve Pazar hafta sonu hava durumu!

Bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek? 2-3 Ekim Cumartesi ve Pazar hafta sonu hava durumu!

Havaların soğuması en çok hafta sonu planlarını sekteye uğrattı. Bugün pek çok kişi hafta sonu hava sıcaklığı ile birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıları araştırıyor. Bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte son dakika Meteoroloji uyarıları ve 2-3 Ekim Cumartesi ve Pazar hafta sonu hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son duyurusuna göre bugün yurt genelinde çeşitli bölgelerde sağanak yağış meydana gelecek. Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyrederken, Ege'nin kuzey kesimlerinde yaşanan kuvvetli rüzgar etkisini bir müddet daha sürdürecek. Peki bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek? İşte 2-3 Ekim Cumartesi ve Pazar hafta sonu hava durumu ile yapılan son uyarılar.

YURT GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülkemizin kuzey kesimleri ile Batı Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç, Sivas'ın doğu kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı, turuncu ve kırmızı uyarıda bulunmadı. Ancak Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında etkili olan rüzgarın bugün de devam edeceği bildirildi. Şiddetli rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu,bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve Tunceli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 21°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
İŞKUR 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor! Güncel 2021 İŞKUR personel ve memur ilanları sorgula!
Son dakika haberi: Milyonlara vergi müjdesi! İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları
Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz Milli takım aday kadrosunu açıkladı
İstanbul yeni metro hatlarına kavuşuyor: Bakanlık hayata geçirecek! Tarihler netleşti
Son dakika: İngiltere'de benzin krizinde asker devrede!
Son dakika: Küstah 'İstanbul' sözleri sonrası ortaya çıktı! Marinakis meğer 2015 yılında...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika duyurdu! 2021 2022 Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Okullar kapanır mı?
Son dakika: Fenerbahçe Olympiakos sonrası skandal sözlere tepki! 'O aşağılık adama karşı Ali Koç gerekeni yapmalıydı...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek? 2-3 Ekim Cumartesi ve Pazar hafta sonu hava durumu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA