Bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek? 2-3 Ekim Cumartesi ve Pazar hafta sonu hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son duyurusuna göre bugün yurt genelinde çeşitli bölgelerde sağanak yağış meydana gelecek. Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyrederken, Ege'nin kuzey kesimlerinde yaşanan kuvvetli rüzgar etkisini bir müddet daha sürdürecek. Peki bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış ne zaman bitecek? İşte 2-3 Ekim Cumartesi ve Pazar hafta sonu hava durumu ile yapılan son uyarılar.

YURT GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülkemizin kuzey kesimleri ile Batı Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç, Sivas'ın doğu kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.