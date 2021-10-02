MEBBİS giriş ekranı: 2021 MEBBİS öğretmen giriş nasıl ve nereden yapılır?

MEBBİS öğretmen giriş ekranı ile çoğu sayfaya erişebilirsiniz. Şifre ve kullanıcı adınız varsa MEBBİS modüllerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. MEBBİS'in pratik kullanımı ve her bilgiyi kategorize etme özelliği, bu süreci kolay hale getirir. MEBBİS öğretmen giriş sayfası ile e-yatırım, personel, halk eğitim, e-okul, e-taşınır, açık öğretim kurumları, e-akademi, e-yurt, e-burs gibi birçok işlem hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. Peki 2021 MEBBİS öğretmen giriş nasıl yapılır? İşte MEBBİS giriş ekranı!
Yurt genelinde uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin sıklıkla ziyaret ettiği MEBBİS öğretmen giriş sayfası üzerindeki yoğunluk artış gösterdi. E Okul Öğretmen Girişi, e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden sağlanmaktadır. MEBBİS'e giriş www.mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodu ile giriş yapılıyor.
E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
MEBBİS'e giriş www.mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodu ile giriş yapılıyor..Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS ana sayfasına erişilebiliyor.
MEBBİS ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER
E-Yatırım İşlemleri
Personel İşlemleri
Halk Eğitim İşlemleri
E-Okul, E-Taşınır
Açık Öğretim Kurumları İşlemleri
E-Akademi İşlemleri
E-Yurt İşlemleri
E-Burs İşlemleri
Evrak İşlemleri
MEBBİS MODÜLLERİ
Devlet Kurumları Modülü
Denetim Planlama Modülü
Kitap Seçim Modülü
Sosyal Tesisler Modülü
Kurum Standartları Modülü
MEİS Modülü
MEBBİS şifrelerini unutan yada mevcut şifresi ile giriş yapamayan kullanıcılar https://mebbis.meb.gov.tr adresine girerek " Şifremi Unuttum " yazan yere tıklayabilir ve buradan şifrenizi belirleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra e-müfredat sisteminde yer alan "Şifremi unuttum" kısmında da "MEBBİS Kullanıcıları İçin Şifre Hatırlatma Bölümü" linkini tıklayarak şifre işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.