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Giriş Tarihi: 3.10.2021 22:34

Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt deplasmanda Bayern Münih'i devirdi!

AA
Fenerbahçe’nin rakibi Eintracht Frankfurt deplasmanda Bayern Münih’i devirdi!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakiplerinden Eintracht Frankfurt, deplasmanda lig lideri Bayern Münih'i 2-1 devirdi. Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Bayern Münih, 16 puanda kaldı. Bu sezon ilk galibiyetini alan Eintracht Frankfurt ise puanını 8’e çıkardı.

Bundesliga'nın 7. haftasında Bayern Münih, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Eintracht Frankfurt'u Allianz Arena'da ağırladı. Ev sahibi ekip, 29. dakikada Leon Goretzka'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Eintracht Frankfurt bu gole 32. dakikada Martin Hinteregger ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Eintracht Frankfurt, 83. dakikada Filip Kostic ile bulduğu golle 2-1 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Eintracht Frankfurt karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Bayern Münih, 16 puanda kaldı. Bu sezon ilk galibiyetini alan Eintracht Frankfurt ise puanını 8'e çıkardı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmada Union Berlin, deplasmanda Mainz 05'i 2-1 yendi.

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Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt deplasmanda Bayern Münih'i devirdi!
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