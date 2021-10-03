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Giriş Tarihi: 3.10.2021

Helal olsun size

Helal olsun size

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası finalinde ev sahibi İtalya’yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı ve Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı

Uluslararası arenada kazandığımız başarılara dün bir yenisi daha eklendi. İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı. İtalya'da düzenlenen organizasyonda ilk iki seti 25-23 ve 25-22 alarak 2-0 öne geçen milliler, sonraki setleri 25-18 ve 25-22 kaybedince ev sahibi 2-2 beraberliği sağladı. Karar setine çok iyi başlayan ve 4-0 öne geçen Ay-Yıldızlılar, çekişmeye sahne olan son bölümde rakibine göre daha az hata yaparak seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı. Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan milliler, şampiyonluk kupası ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

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