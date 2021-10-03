Helal olsun size

Uluslararası arenada kazandığımız başarılara dün bir yenisi daha eklendi. İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı. İtalya'da düzenlenen organizasyonda ilk iki seti 25-23 ve 25-22 alarak 2-0 öne geçen milliler, sonraki setleri 25-18 ve 25-22 kaybedince ev sahibi 2-2 beraberliği sağladı. Karar setine çok iyi başlayan ve 4-0 öne geçen Ay-Yıldızlılar, çekişmeye sahne olan son bölümde rakibine göre daha az hata yaparak seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı. Karşılaşma sonrası büyüksevinç yaşayan milliler, şampiyonlukkupası ve madalyalarınıdüzenlenen törenle aldı.