Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK burs başvuruları ne zaman başlar? 2021-2022 KYK burs kredi başvurusu ne zaman yapılacak, kesin tarihler açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 4.10.2021 01:31 Son Güncelleme: 4.10.2021 01:31

KYK burs başvuruları ne zaman başlar? 2021-2022 KYK burs kredi başvurusu ne zaman yapılacak, kesin tarihler açıklandı mı?

KYK burs başvuruları ne zaman başlar? 2021-2022 KYK burs kredi başvurusu ne zaman yapılacak, kesin tarihler açıklandı mı?

Ekim ayı ile beraber KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Yüz binlerce öğrenci, GSB tarafından yapılacak olan "KYK burs ve kredi başvuruları başladı" duyurusunu bekliyor. Bu noktada, 2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor sorusu, üniversite öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği gibi, KYK devlet bursu geri ödemesiz; KYK öğrenim kredisi ise geri ödemeli veriyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman, bu ay mı yapılacak? KYK burs ve öğrenim kredi başvuru tarihi belli oldu mu? İşte son bilgiler

KYK burs başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması ve yurtlara yerleşme işlemlerinin büyük ölçüde tamamlanmasıyla, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlıyor sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Zira, Ekim ayına gelinmesine karşın 2021-2022 KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Bu sene de KYK burs başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak. Bu noktada, KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak konusuyla ilgili araştırmalar sık sık yapılıyor. Peki, bu yılın KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, tarihi açıklandı mı? İşte son gelişmeler

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvuru tarihleri merak konusu olurken KYK Destek hesabı, burs ve kredi başvuruları ile ilgili olarak şu ifadelere yer veriyor;

"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

2021-2022 KYK burs başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

BURS NEDİR VE KARŞILIKSIZ MI VERİLİYOR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;

  • Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
  • Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

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KYK burs başvuruları ne zaman başlar? 2021-2022 KYK burs kredi başvurusu ne zaman yapılacak, kesin tarihler açıklandı mı?
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