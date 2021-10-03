KYK burs başvuruları ne zaman başlar? 2021-2022 KYK burs kredi başvurusu ne zaman yapılacak, kesin tarihler açıklandı mı?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvuru tarihleri merak konusu olurken KYK Destek hesabı, burs ve kredi başvuruları ile ilgili olarak şu ifadelere yer veriyor;



"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

2021-2022 KYK burs başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.