Son dakika haberi... A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ilk yarısını değerlendirdi. Usta isim, Fenerbahçe'nin maçı yüzde 95 kazandığını belirterek, Sarı-Lacivertliler'in geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Olympiakos maçından örnekler verdi.
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Sarı-Lacivertliler, 16. dakikada Berisha ve 45+5'te Gustavo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, canlı yayında Kadıköy'deki kritik mücadelenin ilk yarısı değerlendirdi.
İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları...
Kasımpaşa'ya önde basarsan böyle olur. Kasımpaşa vitaminsiz bir takım. Maç burada bitti. Kasımpaşa'nın gücü yok.
Olympiakos'a baskı yaptı ama onlarda 3-4 adam var topu alamıyorsun. Olympiakos, Fenerbahçe'den iyi takım.
Fenerbahçe yüzde 95 maçı kazandı. Serdar Aziz büyükler dışında bir takımda oynasa sahada kaç maç kalır merak ediyorum.
Bugünkü maçta Fenerbahçe'den keyif almadım. Fenerbahçe-Olympiakos maçında Olympiakos'tan keyif aldım. Müthiş oynadılar, çatır çatır da yendiler.