Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı yorumu: Vitaminsiz bir takım
Giriş Tarihi: 3.10.2021 17:11 Son Güncelleme: 3.10.2021 17:14

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı yorumu: Vitaminsiz bir takım

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı yorumu: Vitaminsiz bir takım

Son dakika haberi... A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ilk yarısını değerlendirdi. Usta isim, Fenerbahçe'nin maçı yüzde 95 kazandığını belirterek, Sarı-Lacivertliler'in geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Olympiakos maçından örnekler verdi.

Son dakika haberi... A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ilk yarısını değerlendirdi. Usta isim, Fenerbahçe'nin maçı yüzde 95 kazandığını belirterek, Sarı-Lacivertliler'in geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Olympiakos maçından örnekler verdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Sarı-Lacivertliler, 16. dakikada Berisha ve 45+5'te Gustavo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, canlı yayında Kadıköy'deki kritik mücadelenin ilk yarısı değerlendirdi.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları...

Kasımpaşa'ya önde basarsan böyle olur. Kasımpaşa vitaminsiz bir takım. Maç burada bitti. Kasımpaşa'nın gücü yok.

Olympiakos'a baskı yaptı ama onlarda 3-4 adam var topu alamıyorsun. Olympiakos, Fenerbahçe'den iyi takım.

Fenerbahçe yüzde 95 maçı kazandı. Serdar Aziz büyükler dışında bir takımda oynasa sahada kaç maç kalır merak ediyorum.

Bugünkü maçta Fenerbahçe'den keyif almadım. Fenerbahçe-Olympiakos maçında Olympiakos'tan keyif aldım. Müthiş oynadılar, çatır çatır da yendiler.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah, bir polis, bir öğretmen ve iki de mühendis çıktı
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı'ndan Covid-19 güncellemesi: Karantina süresi değişti!
Cristiano Ronaldo yedek kaldı sinirlerine hakim olamadı! Son dakika haberi: Maç bittikten sonra ortaya çıktı!
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Aleyna'yı ölüme böyle sürüklediler
Olympiakos başkanı Marinakis'e çifte İstanbul cevabı: "Ataların gibi ağıt yak; Gerizekalı"
Son dakika: Beşiktaş-Sivasspor maçı sonrası olay sözler! "Aptal aptal konuşunca..." Sergen Yalçın, Yaşar Kemal Uğurlu, Josef, Güven Yalçın
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! İslam Memiş açıkladı: Altın için bu 3 gelişmeye dikkat!
Son dakika haberi: Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası skandal sözlere tepki! 'O aşağılık adama karşı Ali Koç gerekeni yapmalıydı...'
Pedofili oyuncuyu sosyal medya hesabı yakalattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı yorumu: Vitaminsiz bir takım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA