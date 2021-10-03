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Giriş Tarihi: 3.10.2021 17:52 Son Güncelleme: 3.10.2021 18:05

Son dakika: Galatasaray kritik Rizespor deplasmanında! Fatih Terim'den sürpriz tercihler...

Son dakika: Galatasaray kritik Rizespor deplasmanında! Fatih Terim’den sürpriz tercihler...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 8. haftasında son olarak Göztepe'yi evinde 2-1 mağlup eden Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Ligde 11 puanla 11. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, Rize deplasmanından da 3 puanla ayrılarak yeniden üst sıraları görmek istiyor. Saat 19.00'da başlayan zorlu karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu...

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim Ay, Cemali, Djokovic, Dabo, Umar, Boldrin, Sabo, Pohjanpalo

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Taylan, Feghouli, Babel, Mostafa Mohamed.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra cezalı Marcao da Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

GALATASARAY İLE ÇAYKUR RİZESPOR 41. RANDEVUDA

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 41. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 40 lig maçından 26'sını Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 92 golüne, yeşil-mavililer 41 golle karşılık verebildi.

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Son dakika: Galatasaray kritik Rizespor deplasmanında! Fatih Terim'den sürpriz tercihler...
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