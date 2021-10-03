Terim Rize’yi istedi!

Deneyimli çalıştırıcı, “G.Saray’ın kimseyle sorunu olmaz. Hep dostça karşılandığımız Rize’de konaklayacağız” diyerek kampın Trabzon’da yapılmasına engel oldu
Marsilya maçı sonrasında cuma sabaha karşı Fransa'dan dönen sarı-kırmızılı takım, tek idmanla Çaykur Rize maçı hazırlıklarını tamamladı. Trabzon'a uçan G.Saray kafilesinde bulunan yöneticiler bu şehirde konaklamayı istedi. Ancak Fatih Terim takımı Rize'de kampa almaya karar verdi. "Bizim işimiz sahada" diyen Terim, "Rizespor kulübü ileyaşanan sıkıntıyıRize şehrine mal edemeyiz.Galatasaray'ınkimseyle sorunuolmaz. Her zamandostça karşılandığımızRize'de maç içinkonaklayacağız" görüşünü paylaştı.
ÇIKIŞLARA DİKKAT
Oyuncularını sadece maça konsantre eden İmparator, rakibin son sırada yer almasına aldırmıyor. Çaykur Rize'nin taraftar desteğiyle maça baskılı başlayacağını düşünen Fatih Terim, savunmadan topla çıkışlarda Muslera, Nelsson, Van Aanholt ve Taylan'dan hata istemedi. Fatih Terim, sakatlıktanyeni çıkan Barış Alper Yılmaz'ada maçın ikinci yarısında şansverecek şekilde oyun planını hazırladı.
FORMA DIAGNE'DE
FRANSA'DAN yorgun dönen Galatasaray'da Marsilya ilk 11'i Çaykur Rize maçında değişecek. Ligde cezalı Marcao'nun yokluğunda Luyindama görev yapacak ve Sacha Boey yerine sağ beke tekrar Yedlin geçecek. 4 gün içinde 2. deplasmanına çıkacak Galatasaray, forvet pozisyonunda rotasyona gidecek. İleri uçta Diagne oynayacak ve Halil yedek soyunacak.
OĞULCAN KADRODA YOK
LISANS sorunu 1.2 milyon Euro tazminat ödenerek çözülen Oğulcan Çağlayan, eski takımı Rize'ye karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim, Oğulcan'ı kadroya almazken Marsilya maçında sakatlık yaşayan Sacha Boey de riske edilmedi ve kafileye dahil olmadı.
KOCAELİ SERİYE BAĞLADI
KÖRFEZekibi kendi sahasında İstanbulspor'u 2-1'le geçti. Yeşilsiyahlıları zafere götüren goller 9 ve 13'te DinoNdlovu'dan geldi. Üst üste 3. maçını da kazanan Kocaelispor, puanını 13'e çıkarıp 7. sıraya yükseldi. 7 puanda kalan İstanbulspor ise 14. sırada yer aldı.