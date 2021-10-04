Hocasının sözleri güven’i ateşledi!

Menajer seçimi, çevresinin para hırsı ve yanlış dostluklar nedeniyle kariyerini neredeyse sıfırladı. Sergen Yalçın’ın “En büyük başarısızlığım, çok yetenekli ama olmadı” sözlerinden etkilendi, hayatında yeni bir sayfa açtı
2014- 15 sezonunda Beşiktaş, Almanya'daki scoutu Selçuk Avcı'yı B. Leverkusen'in genç oyuncusu Atakan Akkaynak'ı izlemesi için maça göndermişti. Ancak Avcı'nın dikkatini çeken isim Güven Yalçın oldu. Güven için olumsuz olarak belirtilen tek konu, "Mental desteğeihtiyacı var" kısmıydı.
Kulübüyle sözleşme uzatmayan Güven, bir türlü Beşiktaş'tan haberalamayınca az daha Twente'yetransfer oluyordu. 5 scoutun onayından geçen genç oyuncu için son anda araya girildi ve siyah-beyazlı takıma yetiştirme bedeliyle dahil edildi.
Dönemin U19 Milli Takım Sorumlusu Tolunay Kafkas, Beşiktaş'ta teknik adamlık koltuğunda oturan Şenol Güneş'e, "Hocam helalolsun. Çok iyi şartlara müthişadam almışsınız" dedi. Güven Yalçın, Güneş'in de gözüne girince A Takım'da forma giymeye başladı.
İlk sezonunda 23maçta 8 gol, 2 asiste imzasını atan Güven'in yükselişi A Milli Takım ile devam etti. Ancak sonrasında yaptığı yanlış seçimler gerilemesine neden oldu.
Güven'in Türkiye'deki menajerlik seçimleri ve dostlukları kendisini aşağı çekti. Çevresinin para hırsı, hızla gelen şöhret ve yanlış dostluklar yıldız adayını olumsuz etkiledi.
Mayıs ayında Sergen Yalçın'ın kendisiyle ilgili söylediği, "En büyük başarısızlığım. Ondan çokümitliydim. Çok yetenekli bir oyuncu ama olmadı" sözlerinden etkilenen Güven Yalçın, hayatında yeni bir sayfa açtı.
İlk olarak menajerlik şirketini değiştirdi. Genç oyuncu, ikinci adımını ise bireysel performans antrenörü tutarak gerçekleştirdi. Yaz döneminde herkesin tatildeolduğu zamanlarda 22 yaşındaki futbolcu,kondisyon, fizik, güç ve teknik başta olmaküzere günü gününe çalışmalar yaptı. Beslenme üzerine de profesyonel destek alan Güven Yalçın'ın fiziksel görüntüsü sağlıklı bir hayat düzeniyle birlikte 5 ayda çok ciddi şekilde değişti.
Mental açıdan kendisine yardımcı olacak insanlarla görüşmeler sağladı ve kariyerini her şeyden çok etkileyen çevresel faktörleri hayatından bertaraf etti.
Kendisini hırslandıran son konu ise hem A Milli Takım'a uzun süredir çağırılmaması hem de Beşiktaş'ın ŞampiyonlarLigi listesine adının yazılmaması oldu. Kötü günleri geride bırakmak adına ekstra hırslandı. Kendisine,"Milli Takım'a döneceğim. Sergen hocamın yüzünü kara çıkarmayacağım" sözünü verdi.
Ve eksiklerin çokluğunda kendisine verilen şansı çok iyi kullandı. İki maçta 3 gol attı. ÖzellikleSivas karşısında performansıve bulduğu ikişık golle Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan isim oldu