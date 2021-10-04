Koç’tan bombardıman

F.Bahçe Başkanı, milli araya lider girmenin güzel olduğunu söylerken, ezeli rakiplerini topa tuttu. İşte satır başları:
MİLLİ araya lider girmek güzel. Geçen sezon da böyleydi. Sonra baş aşağı gittik. Gerek hakem hataları, gerek Kadıköy'deki kayıplar. Birkaç vites artırmamız lazım. TARAFTARIMIZA teşekkür ediyoruz. İyi günde kötü günde yanımızdalar. İstem dışı olarak bazı oyuncuları yuhalamaları doğru değil. Biz kazanacaksak onlarla kazanacağız. BIR RAKIBIMIZIN, geçen sezonun sonlarına doğru başlayan, sistematik bir şekilde gerek kendi maçlarındaki hakemler üstünde kurdukları baskı gerekse de enteresan olanı, muhtemel şampiyon rakiplerinin maçlarından önce de algıya yeltenmeleri kimsenin gözünden kaçmıyor. BIR KULÜP daha açıklama yaptı. Ben lafı evirip çevirmem. Olay tribünlere oynamaksa benim de tribünüm var. Söz konusu kulüpten daha çok taraftarım var. Bu rakibimiz başına gelmeyenlerden, ön görerek, yakışıksız bir şekilde şikâyetçi. GEÇEN sezon bir hakem Fenerbahçe ile ilgili şirketlerde çalışıyor diye bir sürü laf ettiler. Sivas maçında Josef'in yaptığı dünyanın her yerinde kırmızı kart. Ona da gireceksin. BIZI bulaştırmasınlar bu işe. İkinci hafta başladılar. Antalya'nın penaltısı falan. Herkesin fikir birliğinde olduğu konuda bile konuştular. DURMAZLARSA biz de başka kulvara gireriz. Herkes kaybeder. Herkes kelimelerine dikkat etsin.
Ferdi Türkiye'yi ister F.Bahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, şampiyonluk hedefi ve takım arkadaşı Ferdi'nin milli tercihi için şunları söyledi: "7 yıldır şampiyon olamadı bu kulüp. Saha içinde ve dışında elimizden gelen neyse yapacağız. Biz eve gitmiyoruz, tesisteyiz her zaman neredeyse. Ferdi çok beyefendi bir çocuk. Çok iyi niyetli şekilde mücadele ediyor. Onun kararı ama Türk Milli Takımı'nı çok ister diye düşünüyorum."
GUSTAVO NE YAPTI? Olympiakos maçında futboluyla büyük eleştiri alan Gustavo, golden sonra tüm takımı etrafına toplayıp, teknik direktör Pereira'nın yanına giderek sevindi.