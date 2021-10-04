Koltuk sevdalısı

Süper Lig’de sadece bir galibiyeti bulunan rakibi karşısında gol perdesini 16. dakikada Berisha ile açan Kanarya, soyunma odasına Gustavo’nun golüyle 2 farklı gitti. Travnik, 53’te skoru ilan etti
Avrupa'da lider olmak hedefiyle çıktığı Olympiakos'tan Kadıköy'de fark yiyen Fenerbahçe, dün Süper Lig'deki liderliğini korumak için evinde Kasımpaşa karşısına çıktı. Tek galibiyetini 2. haftada Giresun'danalmış rakibi karşısında sarı-lacivertliler maça kontrollü başladı. Golü bulması da gecikmedi. 16. dakikada Berishasadece gol değil üzerindekibaskıyı da attı. Bunda en büyük pay, verdiği pasla Rossi'nindi. Uruguaylı futbolcu ilk yarıda uzatmanın son dakikasında bu kez Gustavo'yu topla buluşturdu. Brezilyalı kaptan ceza sahasıdışı sol çaprazındansol ayağıyla müthişbir gol atıp takımını soyunma odasına 2 farklı galibiyetle götürdü. Kanarya, Giresun ve Hatay maçlarında olduğu gibi 2'yibulduktan sonra kalesindegolü bu kez Travnik'le gördüve kalan dakikaları taraftarınaelleri kalbinde izletti.90'da yürekler ağza geldi. Kasımpaşa, F.Bahçe kalesine tehlikeli geldi. Umut ve Altay çarpışınca iki oyuncu da yerde kaldı. İstediğini alan Kanarya; Olympiakos maçının şokunu atlattı, milli araya mutlu girdi ve Trabzonspor ile 17 Ekim'de oynayacağı maç öncesi liderliğini korudu.
UZAKTAN AVLIYOR
BERISHA gibi Gustavo da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de Altay'la birlikte tüm maçlarda forma giyen tek isim olan Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertli forma ile Süper Lig'de bugüne kadar bulduğu 5 golünü de iç saha maçlarında atarken 4'ünü ceza sahası dışından kaydetti.
BERİSHA GOLLE TANIŞTI
Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Mergim Berisha sonunda fileleri havalandırdı. Geçen sezon Salzburg formasıyla 42 resmi maçta 23 gol, 1 asistle oynayan 23 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertli takımla Avrupa Ligi'nde 2, Süper Lig'de 5 maçta forma giymiş ancak sessiz kalmıştı. Giresun karşılaşmasında, Mesut Özil'e asist yapan Berisha dün Kasımpaşa filelerini havalandırıp siftah yaptı
"İSTEDIĞIMIZ SEVIYE BU DEĞIL"
F.BAHÇE Teknik Direktörü Vitor Pereira, galibiyet sonrası şunları söyledi: "Milli ara çok doğru bir zamanda geldi. Kısa sürede 7 maç oynadık ve sakatlıklar yaşadık. Bu dönem zor geçti. Aynı kalitede oyunu böyle devam ettirmek kolay değil. Takımın verdiği tepkidenmutluyum. Olympiakos maçı sonrası iyi cevap verdik. Taraftarımıza teşekkürederim, bize yardımcı oldular. Takım iyi dinlenmediği için istediğimiz seviyeye çıkamadık. 3 gündebir maç yapmadığımızdatakım istediğim seviyeyeçıkabilir."