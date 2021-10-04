Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Koltuk sevdalısı
Giriş Tarihi: 4.10.2021

Koltuk sevdalısı

YASEMİN YILDIRIM
Koltuk sevdalısı

Süper Lig’de sadece bir galibiyeti bulunan rakibi karşısında gol perdesini 16. dakikada Berisha ile açan Kanarya, soyunma odasına Gustavo’nun golüyle 2 farklı gitti. Travnik, 53’te skoru ilan etti

Avrupa'da lider olmak hedefiyle çıktığı Olympiakos'tan Kadıköy'de fark yiyen Fenerbahçe, dün Süper Lig'deki liderliğini korumak için evinde Kasımpaşa karşısına çıktı. Tek galibiyetini 2. haftada Giresun'dan almış rakibi karşısında sarı-lacivertliler maça kontrollü başladı. Golü bulması da gecikmedi. 16. dakikada Berisha sadece gol değil üzerindeki baskıyı da attı. Bunda en büyük pay, verdiği pasla Rossi'nindi. Uruguaylı futbolcu ilk yarıda uzatmanın son dakikasında bu kez Gustavo'yu topla buluşturdu. Brezilyalı kaptan ceza sahası dışı sol çaprazından sol ayağıyla müthiş bir gol atıp takımını soyunma odasına 2 farklı galibiyetle götürdü. Kanarya, Giresun ve Hatay maçlarında olduğu gibi 2'yi bulduktan sonra kalesinde golü bu kez Travnik'le gördü ve kalan dakikaları taraftarına elleri kalbinde izletti. 90'da yürekler ağza geldi. Kasımpaşa, F.Bahçe kalesine tehlikeli geldi. Umut ve Altay çarpışınca iki oyuncu da yerde kaldı. İstediğini alan Kanarya; Olympiakos maçının şokunu atlattı, milli araya mutlu girdi ve Trabzonspor ile 17 Ekim'de oynayacağı maç öncesi liderliğini korudu.

UZAKTAN AVLIYOR
BERISHA gibi Gustavo da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de Altay'la birlikte tüm maçlarda forma giyen tek isim olan Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertli forma ile Süper Lig'de bugüne kadar bulduğu 5 golünü de iç saha maçlarında atarken 4'ünü ceza sahası dışından kaydetti.

BERİSHA GOLLE TANIŞTI
Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Mergim Berisha sonunda fileleri havalandırdı. Geçen sezon Salzburg formasıyla 42 resmi maçta 23 gol, 1 asistle oynayan 23 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertli takımla Avrupa Ligi'nde 2, Süper Lig'de 5 maçta forma giymiş ancak sessiz kalmıştı. Giresun karşılaşmasında, Mesut Özil'e asist yapan Berisha dün Kasımpaşa filelerini havalandırıp siftah yaptı

"İSTEDIĞIMIZ SEVIYE BU DEĞIL"
F.BAHÇE Teknik Direktörü Vitor Pereira, galibiyet sonrası şunları söyledi: "Milli ara çok doğru bir zamanda geldi. Kısa sürede 7 maç oynadık ve sakatlıklar yaşadık. Bu dönem zor geçti. Aynı kalitede oyunu böyle devam ettirmek kolay değil. Takımın verdiği tepkiden mutluyum. Olympiakos maçı sonrası iyi cevap verdik. Taraftarımıza teşekkür ederim, bize yardımcı oldular. Takım iyi dinlenmediği için istediğimiz seviyeye çıkamadık. 3 günde bir maç yapmadığımızda takım istediğim seviyeye çıkabilir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz Lille - Marsilya maçına damga vurdu! Kariyerinde bir ilki yaşadı...
Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 3 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Şok eleme, duyanlar inanamadı!
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! İslam Memiş açıkladı: Altın için bu 3 gelişmeye dikkat!
Bu kerpiç evden bir cerrah, bir polis, bir öğretmen, iki de mühendis çıktı
Yargıtay'dan emsal 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? 2021-2022 Bu ay okullar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması
Cristiano Ronaldo yedek kaldı sinirlerine hakim olamadı! Maç bittikten sonra ortaya çıktı!
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanlığı'ndan Covid-19 güncellemesi: Karantina süresi değişti!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaştı! Eylül ayında 14 proje hayata geçirildi
Son dakika: Galatasaray Rizespor karşısında son saniyede kazandı! Rize'de nefes kesen maç...
ARKADAŞINA GÖNDER
Koltuk sevdalısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA