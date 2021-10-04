Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyasporlu 7 oyuncuya milli davet
Giriş Tarihi: 4.10.2021 14:09

Konyasporlu 7 oyuncuya milli davet

İHA
Konyasporlu 7 oyuncuya milli davet

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Konyaspor’da Ibrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Sokol Cikalleshi, Zymer Bytyqi, Nejc Skubic ve Ahmed Hassan ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ibrahim Sehic ve Amir Hadziahmetovic'in Bosna Hersek Milli Takımı'nın Dünya Kupası Grup Eleme maçları, Endri Çekiçi ve Sokol Cikalleshi'nin Arvanutluk Milli Takımı'nın Dünya Kupası Grup Eleme maçları, Zymer Bytyqi'nin Kosova Milli Takımı'nın Dünya Kupası Grup Eleme maçları, Nejc Skubic'in Slovenya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Grup Eleme maçları, Ahmed Hassan'ın da Mısır Milli Takımı'nın Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci tur maçı için aday kadrosuna davet edildiği kaydedildi.

Öte yandan genç futbolcu Ahmet Karademir'in ise, U18 Milli Takımı'nın 8-12 Ekim tarihleri arasında Romanya'da katılacağı hazırlık turnuvası aday kadrosunda yer aldığı bildirildi. Açıklamada, "Ülkelerinin milli formalarını giyecek futbolcularımıza başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder Lille - Marsilya maçına damga vurdu! Kariyerinde bir ilki yaşadı...
Sigara zammından son dakika: Sigaraya zam geldi mi, var mı? 4 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu?
Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 3 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Şok eleme, duyanlar inanamadı!
Bu kerpiç evden bir cerrah, bir polis, bir öğretmen, iki de mühendis çıktı
Son dakika: Rizespor-Galatasaray maçı için olay yorum! "Kara bir gece yaşandı, Fatih Terim'e bir uyarım var..."
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! İslam Memiş'ten altın tahmini: Bu 3 gelişmeye dikkat!
Sevgilisinin babası tarafından tecavüz edildiği belirtilen Aleyna'yla ilgili şok: İntihar değil!
Yargıtay'dan emsal 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
1 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi! Operatörlere ‘tavan’ geldi
CHP'de tosuncuk vakası! 1 Milyar TL ile kaçtı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyasporlu 7 oyuncuya milli davet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA