Rossı alev aldı!

18 milyon Euro'luk değeri ile F.Bahçe'nin birinci, Süper Lig'in ise en değerli 3. oyuncusu olan Diego Rossi vites yükseltti. 23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta Hatay karşısında 11.3 km ile takımının en çok koşan ikinci ismi olurken bu hafta da 69 dakikada 10 km bandına yaklaştı. Giresunmaçında asist yapıp Hatay karşısına ağları bulanRossi dün de 2 gol pası verdi.Kasımpaşa karşısında kullandığı 11 pasta %90.9'luk isabet bulan yıldız oyuncu, 3 kez şut pası verip, 1 de pas arası yaptı.
SAVAŞÇI!
F.Bahçe'nin başarılı stoperi Kim Min- Jae'nin Eren'le yaşadığı çarpışma sonucu dudağı patladı. Kanlar içinde kalan Güney Koreli oyuncunun dudağına dikiş atıldı.