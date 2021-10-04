Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman’ın yerine A milli takım kadrosuna dahil edildi! Ameliyat...

Stefan Kuntz'un milli takımın başında sahne alacağı ilk maç olan Norveç karşılaşması 8 Ekim'de oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Kenan Karaman'ın yerine Halil Dervişoğlu'nun kadroya davet edildiği ifade edildi. Halil Dervişoğlu, milli takımın EURO 2020 kadrosunda da yer almıştı. Kenan Karaman, Norveç maçından sonra ameliyat olacak.
KENAN KARAMAN YERİNE HALİL DERVİŞOĞLU!
'2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosuna takviye yapıldı.
Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı lig müsabakasında sol el ikinci parmağı kırılan futbolcumuz Kenan Karaman'ın, yoğun maç trafiği göz önünde bulundurularak Norveç karşılaşması sonrası operasyonunun planlanması sebebiyle, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu aday kadroya dâhil edildi.'