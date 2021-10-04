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Giriş Tarihi: 4.10.2021 21:31 Son Güncelleme: 4.10.2021 21:45

Son dakika: Miralem Pjanic Beşiktaş'a geliş sürecini anlattı! Sergen Yalçın'a övgü dolu sözler...

Son dakika: Miralem Pjanic Beşiktaş’a geliş sürecini anlattı! Sergen Yalçın’a övgü dolu sözler...

Son dakika haberi... Transferin son gününde kimsenin beklemediği bir anda Beşiktaş'a transfer olan dünya yıldızı Miralem Pjanic, şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarı ve teknik heyeti memnun etti. Yıldız futbolcu, beIN SPORTS'a verdiği röportajda Sergen Yalçın hakkında övgü dolu sözler kullandı ve Beşiktaş'a geliş sürecini anlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de bu sezonun en çok ses getiren transferlerinden birisi olan Miralem Pjanic, Avrupa'da transferin son gününde Beşiktaş'a imza attı. Yıldız oyuncuyu UEFA listesine yazdırmak için oldukça tempolu bir transfer süreci yürüten Beşiktaş yönetimi, başarılı bir transferi geride bıraktı.

Futbolseverlerin son dönemde Türkiye'ye geldiği için en çok heyecan duyduğu oyunculardan birisi olan yıldız oyuncu, şu ana kadar sergilediği performans ile övgü topladı.

beIN SPORTS'a röportaj veren Miralem Pjanic, transfer sürecini anlattı ve deneyimli teknik adam Sergen Yalçın için övgü dolu sözler kullandı.

İşte Miralem Pjanic'in açıklamaları...

Beşiktaş'ın ilgisi sonucunda aklımdan en ufak bir şüphe geçmedi. Türkiye'yi her zaman yakından görmeyi de istemiştim. Burası, hep merak ettiğim bir ülkeydi.

Sehic, bana Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu ve burada çok mutlu olacağımı söyledi. Sergen Yalçın, çok başarılı. Zor zamanlarda aldığı kararlarla ne kadar iyi bir hoca olduğunu gösteriyor.

Antalyaspor maçında devreye 2-0 geride girdik ve çok doğru kelimelerle maçı kazanmamızdaki faktör oldu. Bir hocanın kalitesini bu anlarda görüyorsunuz. Babam ve birçok arkadaşım, Sergen Yalçın'ın oyunculuk döneminde ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu söylemişti.

Ben, kazanmak için Beşiktaş'tayım. Siyah ve beyazın bana yakıştığını düşünüyorum. Şampiyon olmak için buradayım, her maçı kazanabilecek potansiyele sahibiz.

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Son dakika: Miralem Pjanic Beşiktaş'a geliş sürecini anlattı! Sergen Yalçın'a övgü dolu sözler...
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