Aradığını bulamıyor

Pereira’nın zorunlu değişiklikleri, hücumda istikrarsızlığa yol açtı. Ligde 8 maçta, 8 farklı ileri üçlü ile sahaya çıkıldı
Milli araya lider giren F.Bahçe'de teknik direktör Pereira'nın çoğunlukla çaresizlikten yaptığı hücum hattı değişiklikleri takımın üçüncü bölgede istikrarlı bir görüntü vermesine engel oldu. Kanarya, 8 lig maçında 8 farklı ileri üçlüyle sahaya çıktı. 12 gol atan sarılacivertliler,santrfor bölgesindeoynayan oyuncular arasındansadece Valencia'dan 2 gol katkısıaldı. Fenerbahçe, kazandığı son 3 lig karşılaşmasında 6 gol kaydederken, bu gollerden hiçbirini santrfor bölgesinde oynayan futbolcular atmadı. Giresun'daFerdi ve Mesut, Hatay'da Rossive Novak, Kasımpaşa'da iseikinci forvet olarak görev alanBerisha ve Gustavo golleri kaydetti.