Aradığını bulamıyor

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Giriş Tarihi: 5.10.2021

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VOLKAN DEMİR
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Pereira’nın zorunlu değişiklikleri, hücumda istikrarsızlığa yol açtı. Ligde 8 maçta, 8 farklı ileri üçlü ile sahaya çıkıldı

Milli araya lider giren F.Bahçe'de teknik direktör Pereira'nın çoğunlukla çaresizlikten yaptığı hücum hattı değişiklikleri takımın üçüncü bölgede istikrarlı bir görüntü vermesine engel oldu. Kanarya, 8 lig maçında 8 farklı ileri üçlüyle sahaya çıktı. 12 gol atan sarılacivertliler, santrfor bölgesinde oynayan oyuncular arasından sadece Valencia'dan 2 gol katkısı aldı. Fenerbahçe, kazandığı son 3 lig karşılaşmasında 6 gol kaydederken, bu gollerden hiçbirini santrfor bölgesinde oynayan futbolcular atmadı. Giresun'da Ferdi ve Mesut, Hatay'da Rossi ve Novak, Kasımpaşa'da ise ikinci forvet olarak görev alan Berisha ve Gustavo golleri kaydetti.

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