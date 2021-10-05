Caner Erkin'den Stefan Kuntz açıklaması: "Kuntz hocanın sistemi..."

"GEÇMİŞLE İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLEYEMEM"

"Ben önceki kampda burada olmadığım için geçmişle ilgili bir şey söyleyemem. Gelecekle ilgili taktik ve teknik üzerine toplantılarımız oldu. Hocalarımızın bizden istediklerini sahada yansıtmaya çalışacağız. Buraya gelmek önemli ama burada kalıcı olmak en önemlisi."