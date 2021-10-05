Formula 1 ne zaman ve nerede yapılacak? Formula 1 Türkiye Grand Prix’i ayın kaçında? İşte sıralama turları ve program bilgisi!

Dünyanın en prestijli yarışları arasında yer alan Formula 1 için geri sayım başladı. İstanbul organizasyonunu hız tutkunları merakla beklerken "Formula 1 ne zaman? Formula 1 Türkiye Grand Prix'i ne zaman ve ayın kaçında yapılacak?" sorularına da yanıt aranıyor. İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek olan yarışı yaklaşık 100 bin kişi canlı olarak izleyebilecek. Peki; Formula 1 ne zaman? Formula 1 Türkiye Grand Prix'i ne zaman ve ayın kaçında yapılacak? İşte bilgiler.
FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX'İ NE ZAMAN?
Formula 1 Türkiye Grand Prix'i 8-9-10 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Sezonun 16'ıncı yarışı olan Türkiye Grand Prix'i yeniden büyük heyecana sahne olacak.
FORMULA 1'DE PROGRAM ŞU ŞEKİLDE;
8 Ekim Cuma günü pilotlar sabah 11:30 ve 12:30 saatleri arasında antrenman yapacak. İlk antrenmanın ardından 15:00-16:00 saatleri arasında ikinci antrenman seansı gerçekleştirilecek.
9 Ekim Cumartesi günü 12:00-13:00 saatleri arasında üçüncü antrenman seansının ardından 15:00-16:00 saatleri arasında sıralama turları atılacak.
10 Ekim tarihinde saat 15:00-17:00 saatleri arasında ise Formula 1 Türkiye Grand Prix'in gerçekleştirilecek. 58 turdan oluşacak ve 120 dakika sürmesi beklenen Türkiye Grand Prix'i büyük heyecana sahne olacak