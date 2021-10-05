Galatasaray’ın rakibi Lokomotiv Moskova’da ayrılık! Marko Nikolic’in görevine son verildi...

Bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden başlayan Galatasaray, Hollanda ekibi PSV ile eşleşmiş ve rakibine diş geçirememişti. Yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam eden sarı-kırmızılılar, St. Johnstone ve Randers'ı geçerek gruplara kalmayı başardı.
Zorlu grubun ilk maçında Lazio'yu 1-0, ikinci maçında ise Marsilya ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, grupta 4 puana ulaştı ve liderliği elinde bulundurdu.
Galatasaray'ın gruptaki üçüncü maçında konuk olacağı Rus ekibi Lokomotiv Moskova, Sırp teknik adam Marko Nikolic ile yollarını ayırdı. Karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Moskova ekibi, henüz yeni hocasını açıklamadı.
Galatasaray, milli ara dönüşünden sonra 21 Ekim'de Lokomotiv deplasmanına çıkacak.