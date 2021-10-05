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Giriş Tarihi: 5.10.2021 17:50 Son Güncelleme: 5.10.2021 17:55

Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova'da ayrılık! Marko Nikolic'in görevine son verildi...

Galatasaray’ın rakibi Lokomotiv Moskova’da ayrılık! Marko Nikolic’in görevine son verildi...

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Avrupa'nın ikinci kupasında E Grubu'nda mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılar, gruplardaki ilk maçında oldukça başarılı bir görüntü çizdi. 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile 4 puan toplayan Galatasaray, lider konumda bulunuyor. Fatih Terim ve öğrencilerinin gruptaki üçüncü maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi Rus ekibinde teknik adam ayrılığı yaşandı.

Bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden başlayan Galatasaray, Hollanda ekibi PSV ile eşleşmiş ve rakibine diş geçirememişti. Yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam eden sarı-kırmızılılar, St. Johnstone ve Randers'ı geçerek gruplara kalmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile eşleşen Galatasaray, deyim yerindeyse Şampiyonlar Ligi ayarında bir gruba düştü.

Zorlu grubun ilk maçında Lazio'yu 1-0, ikinci maçında ise Marsilya ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, grupta 4 puana ulaştı ve liderliği elinde bulundurdu.

Galatasaray'ın gruptaki üçüncü maçında konuk olacağı Rus ekibi Lokomotiv Moskova, Sırp teknik adam Marko Nikolic ile yollarını ayırdı. Karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Moskova ekibi, henüz yeni hocasını açıklamadı.

Galatasaray, milli ara dönüşünden sonra 21 Ekim'de Lokomotiv deplasmanına çıkacak.

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Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova'da ayrılık! Marko Nikolic'in görevine son verildi...
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