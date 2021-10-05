Whatsapp ve Instagram çöktü mü, İnstagram ve Whatsapp'a neden girilmiyor soruları milyonlarca kullanıcı tarafından araştırılıyor. Akşam saatlerinde başlayan erişim problemi hala devam ediyor. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarına ulaşım sağlayamazken, İnstagram ve Whatsapp çöktü mü? Facebook, İnstagram ve Whatsapp'a neden girilmiyor sorularına yanıt arıyor. Yaşanan bu problem Twitter'da TT olurken, konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki, İnstagram ve Whatsapp çöktü mü? Facebook, İnstagram ve Whatsapp'a neden girilmiyor? İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? İşte konuya ilişkin detaylar;
Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları olan Instagram ve Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram ve Whatsapp hesaplarına erişim sağlayamıyor.
ERİŞİM SAĞLANAMIYOR
Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları olan Instagram ve Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram ve Whatsapp hesaplarına erişim sağlayamıyor.
Son dakika... WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü! Kullanıcılar uygulamalara giremiyor | Video
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: DÜNYA GENELİNDE ERİŞİM SORUNU YAŞANMAKTA
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.
WHATSAPP'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ: EN KISA SÜREDE GÜNCELLEME GÖNDERECEĞİZ
Konuyla ilgili olarak WhatApp'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.
FACEBOOK İLETİŞİM DİREKTÖRÜ: VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ
Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı. Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.
TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU
Öte yandan Instagram, WhatsApp ve Facebook platformlarında yaşanan çökme, Twitter'da kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi. 'WhatsApp' ve 'Çöktü' etiketiyle ilgili binlerce paylaşım yapıldı.
.