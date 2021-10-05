Son dakika: Mbappe'den olay Neymar sözleri! "Messi geldi diye..."

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika... Futbol dünyası son günlerde Mbappe'nin Fransız basınına verdiği demeçleri konuşuyor. Dün RMC Sport'a özel bir röportaj veren Fransız yıldız, çarpıcı itiraflarda bulunmuştu. Özellikle PSG'den ayrılmak için kulüpten izin istediğini ifade etmesi adeta bomba etkisi yarattı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki golcü, bu defa L'Equipe Gazetesi'ne flaş açıklamalar yaptı. Real Madrid'e gitmek istediğini dile getiren Mbappe, Neymar'la ilgili de bir itirafta bulundu. İşte detaylar...
Dünya futbolu milli araya girmişken Mbappe gündemi belirlemeye devam ediyor. Önce RMC Sport ardından L'Equipe'e önemli açıklamalar yapan Fransız yıldızın sözleri uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.
Fransız oyuncu, RMC Sport'a verdiği özel röportajda, "Temmuz ayının sonunda PSG'den ayrılmak istediğimi kulübe bildirdim. PSG bana çok şey kattı, burada 4 güzel yıl geçirdim ancak kulübe para kazandırmak için ayrılmak istedim" ifadelerini kullanmıştı.
PSG'nin yeni bir yıldızı kadrosuna katabilmesi için bu istediğini erkenden dile getirdiğini belirten Mbappe, şunları söylemişti: "Kulübün benim yerimi doldurabileceği kadar erken bir zamanda ayrılmak istediğimi söyledim. Ancak, 'Beni bırakmak istemiyorsanız da takımda kalırım' dedim."
Mbappe, bu defa L'Equipe'e konuştu ve Messi'den Neymar'a Real Madrid'den kariyer planlarına kadar birbirinden önemli açıklamalar yaptı.
"NEYMAR'A SERSERİ DEDİM"
Kendisine pas atmayan Neymar'a 'serseri' dediğini itiraf eden Fransız golcü, "Beğenmediğim bir pas attığı için Neymar'a serseri dedim. Bunlar maç içinde olan şeyler. Karşılaşmanın ardından Neymar ile bu konuyu konuştuk. Bu kazanma isteğimiz yüzünden oluyor. Sorun yok" dedi.
Ayrılık konusuna da değinen Mbappe, "EURO 2020'den önce sözleşme yenilemek istemediğimi PSG'ye ilettim. Avrupa Şampiyonası'nın ardından da ayrılmak istediğimi söyledim. Bu yaz PSG'den ayrılsaydım sadece Real Madrid'e giderdim." şeklinde konuştu.
"MESSİ'NİN PSG'YE GELMESİ FİKİRLERİMİ DEĞİŞTİRMEDİ"
Mbappe, Messi'nin transferine dair ise şunları söyledi: "Messi'nin PSG'ye gelmesi, takımdan ayrılma konusundaki fikirlerimi değiştirmedi. O harika biri.
Messi benim birlikte oynama hayali kurduğum birkaç oyuncudan biri. Onunla geçirdiğim her anın tadını çıkarıyorum. Messi ile oynamanın büyük bir ayrıcalık olduğunu aklımdan çıkarmıyorum. Messi sahada yürürken koşmayı kabul ediyorum. Çünkü o Messi."
PSG'de mutlu olduğunu dile getiren Fransız, "PSG'de kaldım ve burada olmaktan gerçekten mutluyum ancak yeni sözleşme imzalama konusundan oldukça uzağız." dedi.
Kulübün kendisine karşı tavrı için de konuşan Mbappe, "Başkanın 'Bedavaya bile PSG'den ayrılamaz' sözleri beni çok endişelendirdi. Başıma neler gelebileceğini düşündüm. 'Takımı karıştırmak istiyor' derler diye olay sıcakken hiç bir şey söylemedim" ifadelerini kullandı.
22 yaşındaki oyuncu son olarak, "Benden asla 'Gitmeme izin vermediniz, ben de sahada yürüyeceğim' gibi bir davranış göremeyeceksiniz. Futbolu sevdiğim için oynuyorum ve kulübüm PSG'ye büyük saygı duyuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.