Son dakika: Mbappe'den olay Neymar sözleri! "Messi geldi diye..."

"NEYMAR'A SERSERİ DEDİM"

Kendisine pas atmayan Neymar'a 'serseri' dediğini itiraf eden Fransız golcü, "Beğenmediğim bir pas attığı için Neymar'a serseri dedim. Bunlar maç içinde olan şeyler. Karşılaşmanın ardından Neymar ile bu konuyu konuştuk. Bu kazanma isteğimiz yüzünden oluyor. Sorun yok" dedi.