Windows 11 indirme ve kurulum adımları: Windows 11 özellikleri ve sistem gereksinimleri neler?

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 11, genel itibarıyla yüksek gereksinimler talep ediyor. Microsoft tarafından desteklenen CPU, TPM 2.0 ve Secure Boot bu gereklilikler arasında yer alıyor. Windows 11 hangi cihazlar için kullanılabilir, nasıl indirilir ve kurulur gibi pek çok sorunun cevabını paylaştık.
Microsoft, Windows 11 ile ilgili tartışmalar devam ederken kullanıcılar için ufak bir uyumluluk denetim aracı sunmuştu. Bu denetim aracı, sisteminizde ufak bir test yapıyor ve sistemin Windows 11'e uyumlu olup olmadığını anlamanızı sağlıyor.
Windows 11'i indirmeden önce Windows PC Health Check isimli bu uygulamayı mutlaka indirmeniz ve sistem ya da sistemleriniz için test yapmanız gerekiyor.
Microsoft'un Windows 11 indirmek için oluşturduğu internet sitesine ulaşın.
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