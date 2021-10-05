Windows 11 indirme ve kurulum adımları: Windows 11 özellikleri ve sistem gereksinimleri neler?

WİNDOWS 11 HANGİ BİLGİSAYARLARA KURULUR?

Microsoft, Windows 11 ile ilgili tartışmalar devam ederken kullanıcılar için ufak bir uyumluluk denetim aracı sunmuştu. Bu denetim aracı, sisteminizde ufak bir test yapıyor ve sistemin Windows 11'e uyumlu olup olmadığını anlamanızı sağlıyor.

Windows 11'i indirmeden önce Windows PC Health Check isimli bu uygulamayı mutlaka indirmeniz ve sistem ya da sistemleriniz için test yapmanız gerekiyor.