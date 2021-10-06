E-Devlet Çalışma Hayatım nedir? Çalışma Hayatım uygulaması özellikleri nelerdir?

ÇALIŞMA HAYATIM İLE HANGİ BİLGİLERE BAKILIYOR?

Çalışma Hayatım bütünleşik hizmetinin emekliler, çalışanlar ve iş arayanlar için modellendiğini anlatan Koç, bu bütünleşik hizmetle emeklilerin "Emeklilik İşlemleri" modülünden 4A, 4B, 4C aylık bilgilerini, aylık kesintilerini, bir aylık maaş tercihlerini, aylık bilgilerine ilişkin barkodlu belge alma işlemlerini, banka ve adres değişikliği taleplerini, hareketsiz ve blokeli emekli maaş sorgulama ve iade başvurusu işlemleri gibi pek çok işlemi gerçekleştirebileceğini belirtti. Çalışanların ise çalışan modülünden 4A, 4B, 4C tescil bilgilerine erişebileceğini, ne zaman emekli olabileceğini, 4C bordro, dil tazminatı, 4A/4B iş göremezlik ödemesi bilgilerini sorgulayabileceklerini belirten Koç, çalışanların şahıs ödemeleri, esnaf ve sanatkar sicil/oda bilgileri ve iş yeri kaydı/borcu yoktur belgesi sorgulama/doğrulama gibi hizmetlere kolaylıkla erişim sağlayıp işlemlerini gerçekleştirebileceğine dikkat çekti.

Vatandaşların devlet kurumlarındaki tüm kayıtlarına erişebildiği e-Devlet Kapısı yeni bir hizmetle gündeme geliyor. "Çalışma Hayatım" adı verilen bu yeni hizmet, iş arayanların, çalışanların ve emeklilerin iş hayatına ilişkin tüm kayıtlarına erişim imkanı sağlıyor. Pek çok kuruma ilişkin verilerle hazırlanan bu hizmet, E-Devlet Çalışma Hayatım nedir, ne işe yarar sorusuyla gündeme geliyor. Çalışma Hayatım hizmeti ile hangi bilgilere ulaşılır? İşte merak edilenlerin yanıtı.

ÇALIŞMA HAYATIM HİZMETİ NE İŞE YARAR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda sunulan "Araçlarım" bütünleşik hizmeti sonrasında "Çalışma Hayatım" adıyla yeni bir bütünleşik hizmet çalışmasının başlatıldığını söyledi.

EMEKLİLİK YAŞI VE SİGORTA PRİMİ GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

"e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle vatandaşlarımıza iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemler bütünleşik bir yapıda sunuluyor." diyen Koç, bu çalışmada pek çok kuruma ait hizmetin bulunduğunu vurguladı. Koç, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, İŞKUR ve SGK hizmetlerinin konsept içine dahil edildiğini bildirdi.