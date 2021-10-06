ÖMER ÜRÜNDÜL: SORU İŞARETLERİ VAR!

İlk geldiğinde, ilk izlediğimde 'G.Saray çok önemli bir santrfor aldı' dedim. Fizik olarak güçlü, hareketli, hem plase hem sert şutları hem de çok etkili kafa vuruşları var. Ama bunun yanında da dedim ki '2 ay bekleyelim'. Sonra bir fiziki düşüş başladı. Bunun nedeni de kendine bakmamasıydı. Bu sezon başında da aynı şey devam etti. Güçlü olursa, kendine bakarsa çok önemli bir santrfor ama benim kafamda soru işaretleri var. Bekleyelim görelim.