Ferdi’ye çağrı: Tarafını belli et

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, “Hiçbir futbolcuya, ‘Bizim için oynar mısın?’ diyecek değiliz. Burası Milli Takım. Herkes tarafını açık ve net belli etsin” mesajını verdi
Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun Milli Takım'a çağrılmaması ile ilgili spekülasyonlara açıklık getirdi. 21 yaşındaki sol kanat için Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu çok yeteneklibir futbolcu. A Milli Takımolarak kendisiyle temasa geçtik.Bize 3 opsiyonu söyledi. Kanada,Hollanda ve Türkiye... Ferdi, kararverirse kendisini A Milli Takım'dagörmek istiroruz" diye konuştu.
BİZ KİMSEYE YALVARMAYIZ!
"Genel manada bayrak seçilmez, milli takım seçilmez" diyen Altıntop, "Bu konuda çok hassasım. Ben hiç kimseyi bu konuda ağır eleştirmek istemiyorum. Burası kulüp değil. Sokağa çıkıp futbolcu arayıp 'Bizim içinoynar mısın?' diye yalvarma durumumuz olamaz. Milli Takım değerlidir, kıymetlidir. Bayrak seçime açık değildir. Burada herkes kendi tarafını açık ve net belli etsin" çağrısında bulundu.