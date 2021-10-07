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Giriş Tarihi: 7.10.2021 19:20 Son Güncelleme: 7.10.2021 19:35

Lionel Messi suskunluğunu bozdu! PSG’ye transferinden pişman oldu mu?

Lionel Messi suskunluğunu bozdu! PSG’ye transferinden pişman oldu mu?

Son dakika haberi... Avrupa futbolunu bu yıl en çok şaşırtan gelişmelerden birisi hiç kuşkusuz Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olmasıydı. Efsane olduğu kulüpten gözyaşlarıyla ayrılan Arjantinli yıldız, Fransız devine imza attı. Messi, PSG'ye imza attıktan sonra suskunluğunu ilk kez bozdu.

Dünya futbolunun son 20 yılına damga vuran Lionel Messi, yakaladığı başarılar, attığı goller ve karakteriyle futbol severlerin gözlerini kamaştırmaya devam ediyor. Kariyerinin son yıllarına girmesine rağmen üst düzey futbol oynamaya devam eden Messi, efsanesi olduğu Barcelona'dan ayrılmak zorunda kalmıştı.

İspanya LaLiga'nın finansal yönetmelikleri nedeniyle Barcelona'da geleceğinin daha fazla olmayacağı anlaşılan Lionel Messi, gözyaşlarıyla kulübe veda etti.

Aradan geçen birkaç gün içerisinde Fransız devi Paris Saint-Germain'e imza atan Lionel Messi, futbolseverlerin bir kısmı tarafından tepki çekti.

Messi'nin PSG'ye transfer olmasını bir hata olarak değerlendiren hayranlar, Arjantinli yıldızın kariyerinin düşüşe geçeceğini belirtti.

Fransız devinde geçirdiği ilk haftaları sancılı geçen Lionel Messi, ilk golünü geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçında kaydetti.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Ligue 1'de henüz golle tanışamayan Lionel Messi, Fransa'nın ünlü futbol dergisi Football France dergisine kısa bir manşet verdi.

34 yaşındaki efsane, PSG'ye giderek hata yapmadığını şu cümlelerle anlattı:

"PSG'ye giderek hata yapmadım. Pişman değilim"

Lionel Messi, PSG formasıyla şu ana kadar 5 maça çıktı.

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Lionel Messi suskunluğunu bozdu! PSG’ye transferinden pişman oldu mu?
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