Lionel Messi suskunluğunu bozdu! PSG’ye transferinden pişman oldu mu?

Dünya futbolunun son 20 yılına damga vuran Lionel Messi, yakaladığı başarılar, attığı goller ve karakteriyle futbol severlerin gözlerini kamaştırmaya devam ediyor. Kariyerinin son yıllarına girmesine rağmen üst düzey futbol oynamaya devam eden Messi, efsanesi olduğu Barcelona'dan ayrılmak zorunda kalmıştı.
İspanya LaLiga'nın finansal yönetmelikleri nedeniyle Barcelona'da geleceğinin daha fazla olmayacağı anlaşılan Lionel Messi, gözyaşlarıyla kulübe veda etti.
Aradan geçen birkaç gün içerisinde Fransız devi Paris Saint-Germain'e imza atan Lionel Messi, futbolseverlerin bir kısmı tarafından tepki çekti.
Messi'nin PSG'ye transfer olmasını bir hata olarak değerlendiren hayranlar, Arjantinli yıldızın kariyerinin düşüşe geçeceğini belirtti.
Fransız devinde geçirdiği ilk haftaları sancılı geçen Lionel Messi, ilk golünü geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçında kaydetti.
SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Ligue 1'de henüz golle tanışamayan Lionel Messi, Fransa'nın ünlü futbol dergisi Football France dergisine kısa bir manşet verdi.
34 yaşındaki efsane, PSG'ye giderek hata yapmadığını şu cümlelerle anlattı:
"PSG'ye giderek hata yapmadım. Pişman değilim"
Lionel Messi, PSG formasıyla şu ana kadar 5 maça çıktı.