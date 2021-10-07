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Giriş Tarihi: 7.10.2021 13:42 Son Güncelleme: 7.10.2021 13:55

Marius Sumudica yeniden Süper Lig’de! Yeni takımı belli oldu

Marius Sumudica yeniden Süper Lig’de! Yeni takımı belli oldu

Süper Lig’de üst üste aldığı mağlubiyetler sonrası teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, yeni teknik direktör için düğmeye basmıştı. Türkiye’de Gaziantep ve Çaykur Rizespor’u çalıştıran Marius Sumudica, Malatyspor ile anlaştı.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da geçtiğimiz hafta İrfan Buz ile yollar ayrılmıştı. Ajansspor'un haberine göre, teknik direktör arayışlarını devam ettiren Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük koltuğu için Marius Sumudica anlaşmaya vardı.

SUMUDİCA AKŞAM TÜRKİYE'YE GELECEK

Daha önce de Gaziantep ve Rizespor'u çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica, yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyordu. Rumen teknik adamın bu akşam Türkiye'ye gelecek.

SÖZLEŞME İMZALANMASI BEKLENİYOR

Yeni Malatyspor ile Rumen teknik adam Marius Sumudica, akşam saatlerinde bir araya gelerek sözleşmenin detayları için toplantı yapacak. Bir sıkıntı çıkmaması halinde teknik adamla sözleşme imzalanacak.

SUMUDİCA ÜLKEMİZDE 3 TAKIMI ÇALIŞTIRMIŞTI

Sumudica, ülkemizde Kayserispor, Gaziantep ve Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştı. 2017-18 döneminde Kayserispor, 2019-20 sezonunun tamamında Gaziantep'i ve 2020-21 sezonunun ilk yarısında ise Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştı. Marius Sumudica, Gaziantep'le yaşadığı olaylar sonrası gündemde yer almıştı.

Marius Sumudica, son olarak ülkesinde Cluj takımını 3 ay çalıştırmış ve daha sonra oradaki görevine son verilmişti.

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Marius Sumudica yeniden Süper Lig’de! Yeni takımı belli oldu
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