Marius Sumudica yeniden Süper Lig’de! Yeni takımı belli oldu

SUMUDİCA AKŞAM TÜRKİYE'YE GELECEK
Daha önce de Gaziantep ve Rizespor'u çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica, yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyordu. Rumen teknik adamın bu akşam Türkiye'ye gelecek.
SÖZLEŞME İMZALANMASI BEKLENİYOR
Yeni Malatyspor ile Rumen teknik adam Marius Sumudica, akşam saatlerinde bir araya gelerek sözleşmenin detayları için toplantı yapacak. Bir sıkıntı çıkmaması halinde teknik adamla sözleşme imzalanacak.
SUMUDİCA ÜLKEMİZDE 3 TAKIMI ÇALIŞTIRMIŞTI
Sumudica, ülkemizde Kayserispor, Gaziantep ve Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştı. 2017-18 döneminde Kayserispor, 2019-20 sezonunun tamamında Gaziantep'i ve 2020-21 sezonunun ilk yarısında ise Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştı. Marius Sumudica, Gaziantep'le yaşadığı olaylar sonrası gündemde yer almıştı.
Marius Sumudica, son olarak ülkesinde Cluj takımını 3 ay çalıştırmış ve daha sonra oradaki görevine son verilmişti.