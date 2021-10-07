Takıma dönüş!

Son sakatlar da iyileşti, Fenerbahçe'de milli ara sonrası kadro zenginleşecek
NAZIM Sangare takıma katıldı. 7 Eylül'de yaşadığı sakatlık nedeniyle 24 gün takımdan ayrı kalmış ve 6maç kaçırmıştı. İRFAN Can bir süre daha bireysel antrenmanlara devam edecek. Uyluk sakatlığı nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan futbolcu 7 karşılaşmadagörev yapamadı. SOSA kuvvetlendirme ve saha çalışmalarına devam edecek. Arjantinli yıldız adale sertleşmesi nedeniyle 7 maçta takımdaki yerinialamadı.
TİSSERAND kendisini iyi hissediyor. İrfan ve Sosa'dan önce takımdaki yerini alacak. O da arkadaşları gibi 7 karşılaşmadatakımını yalnız bıraktı.
Bu 4 oyuncunun katılımı sonrasında Fenerbahçe'de sakat isim kalmayacak.
ÖZIL'DEN FUTBOL OKULU FENERBAHÇE'NIN yıldız futbolcusu Mesut Özil, İngiltere'de yaşayan Güney Asya kökenlivatandaşların futbolakatılımını artırmak için Bradford kentinde yeni bir futbol eğitim merkezi kurdu. 32 yaşındaki Özil, "Güney Asyalıların futbola yalnızca seyirci olarak katılımına izin verilmesini hayretle karşılıyordum. Neden daha fazla Güney Asyalı futbolcu ve teknik direktör görmüyoruz? Onlara destek vermek istiyorum. Saha içi ve dışında dahabaşarılı olmaları için onlarafırsat vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.