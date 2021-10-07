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Giriş Tarihi: 7.10.2021

Takıma dönüş!

Takıma dönüş!
Son sakatlar da iyileşti, Fenerbahçe'de milli ara sonrası kadro zenginleşecek
NAZIM Sangare takıma katıldı. 7 Eylül'de yaşadığı sakatlık nedeniyle 24 gün takımdan ayrı kalmış ve 6 maç kaçırmıştı.
İRFAN Can bir süre daha bireysel antrenmanlara devam edecek. Uyluk sakatlığı nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan futbolcu 7 karşılaşmada görev yapamadı.
SOSA kuvvetlendirme ve saha çalışmalarına devam edecek. Arjantinli yıldız adale sertleşmesi nedeniyle 7 maçta takımdaki yerini alamadı.
TİSSERAND kendisini iyi hissediyor. İrfan ve Sosa'dan önce takımdaki yerini alacak. O da arkadaşları gibi 7 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.
Bu 4 oyuncunun katılımı sonrasında Fenerbahçe'de sakat isim kalmayacak.

ÖZIL'DEN FUTBOL OKULU
FENERBAHÇE'NIN yıldız futbolcusu Mesut Özil, İngiltere'de yaşayan Güney Asya kökenli vatandaşların futbola katılımını artırmak için Bradford kentinde yeni bir futbol eğitim merkezi kurdu. 32 yaşındaki Özil, "Güney Asyalıların futbola yalnızca seyirci olarak katılımına izin verilmesini hayretle karşılıyordum. Neden daha fazla Güney Asyalı futbolcu ve teknik direktör görmüyoruz? Onlara destek vermek istiyorum. Saha içi ve dışında daha başarılı olmaları için onlara fırsat vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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