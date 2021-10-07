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Giriş Tarihi: 7.10.2021 07:11 Son Güncelleme: 7.10.2021 07:11

Telegram nedir, nereden ve nasıl indirilir? Telegram kimin, yerli mi, ücretli mi ve nasıl kullanılır?

Telegram nedir, nereden ve nasıl indirilir? Telegram kimin, yerli mi, ücretli mi ve nasıl kullanılır?

Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarına erişim sorununun ardından milyonlarca kişinin kullandığı WhatsApp’a alternatif Telegram uygulaması gündeme geldi. Bu kapsamda, mesajlaşma uygulaması olan Telegram nedir, nasıl indirilir soruları yanıt arıyor. Online mesajlaşma uygulaması; Telegram kimin, yerli mi, ücretli mi ve nasıl kullanılır gibi sorularla mercek altına alınıyor. İşte App Store ve Google Play üzerinden Telegram indirme yöntemleri.

Dün akşam saatlerinde dünya genelinde sosyal ağlara erişim problemi yaşandı. Mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın da çökmesiyle birlikte; pek çok kullanıcı Telegram uygulamasına yöneldi. Aylık 500 milyonun üzerinde kullanıcısı olan uygulama, Telegram kimin, ücretli mi ve nasıl kullanılır gibi sorularla inceleniyor. Telegram nedir, nasıl indirilir ve kullanılır sorularının yanıtı haberimizde. İşte bu uygulamanın özellikleri ve merak edilenlerin yanıtı.

TELEGRAM NEDİR?

Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir online mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram tüm cihazlarda aynı anda kullanılabilir. Mesajlar, çok sayıda telefon, tablet veya bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde eşitlenir.

TELEGRAM NASIL İNDİRİLİR?

Telegram bilgisayara ya da iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlara App Store ve Google Play üzerinden indirilebilir. Ayrıca uygulamanın masaüstü sürümü de bulunuyor.

TELEGRAM KİMİN, ÜCRETLİ Mİ?

Uygulama Rus programcısı Pavel Durov tarafından yaratılmıştır. Rusya menşeili olan bu ücretsiz uygulama Pavel Durov ve kardeşi Nikolai tarafından destekleniyor. Pavel, Telegram'ı finansal ve ideolojik olarak desteklerken, Nikolai programın teknolojik kısmında yer alıyor.

TELEGRAM NASIL KULLANILIR?

Telegram indirilir ve uygulama açılır. güncel cep numarası girilir. Telefona gelen onay kodu çıkan ekrana yazılır. Ad, soyad yazılarak bir de profil fotoğrafı eklenir. Böylece uygulama kaydı tamamlanır. Menü seçeneğine tıklanarak yeni grup, yeni kanal oluşturulabilir ve arama yapılabilir. Uygulama PC'lerde, Android ve iOS'ta kullanılabilir.

TELEGRAM ÖZELLİKLERİ

Telegram ile mesaj, fotoğraf, video ve çeşitli türde dosyalar (doc, zip, mp3 vb.) gönderebilir ve 200.000 kişiye kadar gruba veya sınırsız izleyiciye yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Telefon rehberindeki kişilere yazılabilir ve kişiler kullanıcı adlarıyla bulunabilir. Telegram, SMS ve e-postanın birleştirilmiş hali gibidir ve tüm kişisel veya iş ile ilgili mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Ek olarak, uçtan uca şifreli sesli ve görüntülü aramaların yanı sıra binlerce katılımcı için gruplarda sesli sohbetler destekleniyor.

TELEGRAM ARKADAŞ EKLEME

Telegram uygulamasından arkadaş eklemek için öncelikle üstte bulunan üç çizgiye tıklayınız. Daha sonra profil sekmesinin altında bulunan 'Contacts' seçeneğine tıklayınız. Burada kişilerin üstüne tıklayarak ekleme işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca tanımadığınız kişileri eklemek için 'Find People Nearby' seçeneğine tıklayarak farklı insanlarla iletişim kurabilirsiniz.

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Telegram nedir, nereden ve nasıl indirilir? Telegram kimin, yerli mi, ücretli mi ve nasıl kullanılır?
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