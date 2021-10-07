Kuruluş Osman, yeni sezonu ile ATV'de bu akşam başlıyor. Sevilen dizinin yeni sezon oyuncuları arasında Rüzgar Aksoy da yer alıyor. Aksoy, Diriliş Ertuğrul'dan da hatırlanan Turgut Alp karakterini canlandıracak. Bu doğrultuda, Turgut Alp kimdir, kaç yaşında ve nasıl öldü sorularının yanıtları merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere, Turgut Alp baltası ile akıllara kazınmıştı.

TURGUT ALP KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

Turgut Alp, Osmanlı İmparatorluğu'nun erken savaşçılarından biriydi. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yakın arkadaşıydı. Peki, Turgut Alp'in mezarı nerede? İşte, Turgut Alp'in hayatı hakkında diğer bilgiler