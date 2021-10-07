Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YLSY burs başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? YLSY burs başvuru şartları ve tarihleri 2021!
Giriş Tarihi: 7.10.2021 11:17

YLSY burs başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? YLSY burs başvuru şartları ve tarihleri 2021!

YLSY burs başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? YLSY burs başvuru şartları ve tarihleri 2021!

Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim görmek üzere adayların katılım sağladığı YLSY burs başvurusu için binlerce adayın bugün itibarıyla araştırmaları hız kazandı. Toplamda 358 öğrencinin program dahilinde burslu olarak yurt dışına gönderileceği bilinirken öte yandan “YLSY burs başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. MEB başvurulara ilişkin detayları resmi sitesi aracılığı ile paylaşmıştı. Buna göre; 2021 YLSY burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

YLSY burs başvurusu yapmak isteyen binlerce kişi başvurulara ilişkin tarihlerin yaklaşmasıya birlikte detayları araştırmaya başladı. "YLSY burs başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" gibi sorular bu noktada gündeme taşınırken adayların belirlenen tarihlerde REBUS (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi) "https://rebus.meb.gov.tr" adresinden başvurularını tamamlaması isteniyor. Peki, YLSY burs başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? İşte detaylar...

REBUS ile YLSY başvuru ekranı ve kılavuzu: 2020 YLSY başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdi?

YLSY BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) burs başvuruları, 21 Ekim 2021 tarihinde başlayacak ve 1 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

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BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını belirtilen tarihler arasında REBUS (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi) "https://rebus.meb.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının T.C. kimlik numarasını kullanarak yapabilecek. REBUS "YLSY Başvuru Ekranı" 21 Ekim 2021 tarihinde adaylara açılacak.

REBUS ile YLSY başvuru ekranı ve kılavuzu: 2020 YLSY başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdi?

YLSY BURS BAŞVURU ŞARTLARI 2021!

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Başvurular sadece lisans mezuniyet bilgileri ile yapılmaktadır. Yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet bilgileri ile başvuru yapılamaz. Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.),

c. Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması ''4 üzerinden 2.50'' (4'lük sistemde notu olmayıp sadece yüzlük sistemde notu olan adaylar için '100 üzerinden 65,00) veya daha yukarı olmak,

ç. 2016 ALES Sonbahar, 2017 ALES İlkbahar-Sonbahar, 2018 ALES İlkbahar, 2018 ALES 2. Dönem, 2018 ALES/3, 2019 ALES/1-2-3, 2020 ALES/1-2 ve 2021 ALES/1-2 sınav dönemlerinde yapılan ALES'te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 75 almış olmak,

d. Tablo-1'de ''Tamamlanacak Öğrenim Seviyesi'' sütunundaki ''Yüksek Lisans'' ile ''Yüksek Lisans ve Doktora'' olan alanlar için 1991 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, ''Sadece Doktora'' olan alanlar için 1988 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

e. Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

f. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya yapıyor olmak ya da erteletebilecek durumda bulunmak),

g. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye'nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),

ğ. Daha önce 1416 sayılı Kanun kapsamında yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış (doktora öğrenimini tamamlayanlar hariç) adaylar da başvurabilir. Ancak bu adaylar sadece doktora öğrenimi için burstan yararlanabilirler. Bu adaylardan bursluluğa hak kazananlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını belgelendirmek zorundadır. 1416 sayılı Kanun kapsamında doktora öğrenimini tamamlamış olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

h. Kılavuzun 8.2 (b) maddesi hükmü uyarınca 2018, 2019 ve 2020 YLSY kapsamında kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

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YLSY burs başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? YLSY burs başvuru şartları ve tarihleri 2021!
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