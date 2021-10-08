Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmet Nur Çebi'den Şampiyonlar Ligi sözleri
Giriş Tarihi: 8.10.2021 16:03

Ahmet Nur Çebi'den Şampiyonlar Ligi sözleri

AA
Ahmet Nur Çebi’den Şampiyonlar Ligi sözleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin ekim ayı sayısı için bir yazı kaleme aldı. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçları kaldığını ve henüz her şeyin bitmediğini belirten Çebi, Süper Lig'i de zirvede bitirmek istediklerini ifade etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kalan 4 maç için takıma güvendiklerini, Süper Lig'de de hedeflerinin yine zirve olduğunu ifade ederek, taraftarlardan her zaman olduğu gibi takımı tribünlerden coşkuyla desteklemelerini istedi.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş dergisinin ekim sayısındaki yazısında siyah-beyazlı camiaya ve taraftarlara seslendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek güçlendirdikleri kadroyla sezona başladıklarını ifade eden Çebi, oyuncuların çoğunluğunda darbeye bağlı meydana gelen sakatlıklardan dolayı Süper Lig'de iki, Avrupa'da ise tek maça as futbolculardan yoksun çıkmak durumunda kaldıklarını aktararak, "Ancak yine de 11 futbolcumuzla sahadaydık. Öz kaynağımızdan yetişen futbolcularımızın forma giyme şansı bulduğu bu maçlarda, istediğimiz sonuçları alamasak da 18-20 yaş aralığındaki futbolcularımızı üst düzey maçlarda değerlendirme fırsatı bulduk. Ve gördük ki öz değerlerimiz için yaptığımız yatırımlarda da başarılı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde ikisi iç saha olmak üzere dört maçlarının kaldığını anımsatan Başkan Çebi, şöyle devam etti:

"Bu maçlarda futbol takımımıza ve teknik ekibimize güvenimiz tamdır. Aynı şekilde Türkiye Süper Ligi'nde de hedefimiz sezonu yine zirvede bitirmektir. Değerli Beşiktaşlılar, yeni sezonda taraftar desteğimize kavuştuk. Sizlerden sağlığınız için aşılarınızı yaptırmanızı ve takımınızı tribünde her zaman olduğu gibi yine büyük bir coşkuyla desteklemenizi rica ediyorum. Desteğinizi 'Kartal Yuvası' ürünlerini alarak da göstermenizi bekliyorum. Korsan ürünlere itibar etmeyiniz. İtibar edenleri uyarmanızı özellikle rica ediyorum.

Tribünlerde Beşiktaş'ı desteklerken küfürlü tezahüratlarda bulunulmaması bir diğer önem verdiğimiz husustur. Tribünlerimizin Beşiktaş ailesinin fertlerinin keyifle maç izleyebileceği ve coşkuyla takımlarını destekleyebileceği bir yer olarak kalması hepimiz için çok önemlidir. Tribünde küfre izin vermeyelim. Böylece gençlerimizin, kadın taraftarlarımızın, ailelerimizin rahatlıkla takımlarını desteklediği bir atmosfer yaratmış olalım. Küfür kaynaklı cezalardan kulübümüzü hep birlikte koruyalım."

Sadece futbolda değil tüm branşlarda yapılanmalarının devam ettiğini aktaran Çebi, hentbol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarının maçlarını oynadığı Süleyman Seba Spor Salonu'nu modernize ettiklerini, basketbol ve voleybol takımlarının maçlarını oynadığı Akatlar Spor Kompleksi'ni de yenilediklerini bildirerek, taraftarları, salon sporlarında yenilenmiş tesislerde siyah-beyazlı takımları desteklemeye davet etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kulüpler Birliği ve TFF arasında tarihi anlaşma! Bundan sonra hakemler...
Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım..."
Son dakika: Uzun süre tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek 12 sene sonra ortaya çıktı
Emekli ocak zammı netleşiyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna o tablo
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a çarpıcı sözler! "Başka hoca küfredince 8 maç..."
Yavrumun katilinin eşi utanmadan 'MASUM' diyor
Son dakika... Fenerbahçe'ye golcü müjdesi! Seneler önce ezeli rakip Galatasaray'ı yıkmıştı...
Başkan müjdeyi verdi! 3600 ek göstergede adımlar atılıyor
Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge detayları belli oldu! 3600 ek gösterge artışı ne getirecek?
Altın fiyatları 3 ayın zirvesine yükseldi! Kritik veri açıklandı! 3 altın yorumu gündem oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Nur Çebi'den Şampiyonlar Ligi sözleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA