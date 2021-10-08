İçimizden biri Berisha

Neşeli tavırları sayesinde hemen takım arkadaşlarıyla kaynaşan 23 yaşındaki forvet, disiplini konusunda da teknik direktörü Pereira’nın takdirini kazandı
F.Bahçe'de transferin son günlerinde kadroya katılan Mergim Berisha, hem ülkeye hem de takıma uyumuyla sarı-lacivertli yöneticileri sevindiriyor. Mert Hakan Yandaş ile çok iyi anlaşan Mergim, neşeli tavırlarıyla dikkat çekiyor. Disiplinli stiliyleteknik heyetin takdirini kazananBerisha, aynı zamanda İstanbul'un keyfini çıkarıyor. Burada nişanlısı Vesa ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki futbolcu, özellikle Türk kahvaltılarını çok seviyor. Kosova asıllı İsviçreli olan Vesa'nın Türkiye'de akrabaları da bulunuyor. Hemkendisi hem müstakbel eşi,İstanbul'da olmaktan dolayıçok mutlu. Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşmesi bulunan Berisha, düğününü de İstanbul'da yapmakistiyor.