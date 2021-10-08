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Giriş Tarihi: 8.10.2021

İçimizden biri Berisha

VOLKAN DEMİR
İçimizden biri Berisha

Neşeli tavırları sayesinde hemen takım arkadaşlarıyla kaynaşan 23 yaşındaki forvet, disiplini konusunda da teknik direktörü Pereira’nın takdirini kazandı

F.Bahçe'de transferin son günlerinde kadroya katılan Mergim Berisha, hem ülkeye hem de takıma uyumuyla sarı-lacivertli yöneticileri sevindiriyor. Mert Hakan Yandaş ile çok iyi anlaşan Mergim, neşeli tavırlarıyla dikkat çekiyor. Disiplinli stiliyle teknik heyetin takdirini kazanan Berisha, aynı zamanda İstanbul'un keyfini çıkarıyor. Burada nişanlısı Vesa ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki futbolcu, özellikle Türk kahvaltılarını çok seviyor. Kosova asıllı İsviçreli olan Vesa'nın Türkiye'de akrabaları da bulunuyor. Hem kendisi hem müstakbel eşi, İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutlu. Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşmesi bulunan Berisha, düğününü de İstanbul'da yapmak istiyor.

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İçimizden biri Berisha
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