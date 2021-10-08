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Giriş Tarihi: 8.10.2021

Kuntz ‘hücum’ dedi

Kuntz ‘hücum’ dedi
RİVA'DA 6 gündür kampta olan Stefan Kuntz, idmanlarda 4-3-3 sistemi üzerinde durdu. Norveç karşısında hücum futbolunu benimseyecek Alman teknik adam ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Kaleci Uğurcan'ın önünde Zeki-Serdar Aziz- Merih-Caner dörtlüsü görev yapacak. Orta sahada Berkan ve Ozan Tufan'ın yanında Hakan Çalhanoğlu olacak. Yusuf Yazıcı ve Cengiz Ünder kanatlarda, Burak Yılmaz ise forvet olarak en uçta mücadele edecek.

BAKAN'DAN ZİYARET
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Norveç maçı öncesi A Milli Takım'ın Riva kampını ziyaret ederek yeni teknik direktör Stefan Kuntz'a başarılar diledi. Bakan, takım hakkında da hem Alman hoca hem de Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'tan bilgi aldı.

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Kuntz ‘hücum’ dedi
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