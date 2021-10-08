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Giriş Tarihi: 8.10.2021 16:42

Son dakika: Newcastle United'ın inanılmaz transfer bütçesi ortaya çıktı! PSG ve City'e gözdağı verdi

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Son dakika: Newcastle United’ın inanılmaz transfer bütçesi ortaya çıktı! PSG ve City’e gözdağı verdi

Son dakika haberi... Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı servet fonu olan PIF, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketlerini de kapsayan Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyumun Newcastle United'ı satın almasının ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiliz ekibinin inanılmaz transfer bütçesi ortaya çıkarken, Newcastle'ın yeni ortak sahibi yaptığı açıklamayla PSG ve Manchester City'e gözdağı verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı servet fonu olan PIF, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketlerini de kapsayan Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyumun Newcastle United'ı satın almasının ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiliz ekibinin inanılmaz transfer bütçesi ortaya çıkarken, Newcastle'ın yeni ortak sahibi yaptığı açıklamayla PSG ve Manchester City'e gözdağı verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Newcastle United’ın inanılmaz transfer bütçesi ortaya çıktı! PSG ve City’e gözdağı verdi

İngiltere Premier Lig'de geçen sezondan itibaren konuşulan satış gerçekleşti ve Premier Lig ekibi Newcastle United, Suudilerin yönetimine geçti.

Son dakika: Newcastle United’ın inanılmaz transfer bütçesi ortaya çıktı! PSG ve City’e gözdağı verdi

İngiliz ekibini, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı servet fonu PIF, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketlerini de kapsayan Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum satın aldı.

Son dakika: Newcastle United’ın inanılmaz transfer bütçesi ortaya çıktı! PSG ve City’e gözdağı verdi

352 MİLYON EURO'YA SATILDI

Premier Lig ve Newcastle Kulübü resmi açıklamayı yaparken, bu işlemin 352 milyon Euro karşılığında gerçekleştiği kaydedildi.

Son dakika: Newcastle United’ın inanılmaz transfer bütçesi ortaya çıktı! PSG ve City’e gözdağı verdi

Haberlerde Muhammed bin Selman'ın 400 milyar dolarlık servetiyle birlikte şu anda dünyanın en zengin kulüp sahibi olduğu da belirtildi.

Son dakika: Newcastle United’ın inanılmaz transfer bütçesi ortaya çıktı! PSG ve City’e gözdağı verdi

"MANCHESTER CITY VE PSG SEVİYESİNE ÇIKMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Newcastle United'ı satın alan yeni ortaklardan Amanda Stavele yaptığı açıklamada kulüp yönetimiyle ilgili politikalarını anlattı.

Son dakika: Newcastle United’ın inanılmaz transfer bütçesi ortaya çıktı! PSG ve City’e gözdağı verdi

Staveley, "Büyük yatırımlar tarafından yönetilen Manchester City - PSG gibi kulüplerin seviyesine çıkmaya çalışacağız.

Son dakika: Newcastle United’ın inanılmaz transfer bütçesi ortaya çıktı! PSG ve City’e gözdağı verdi

"HEDEFİMİZ 5-10 YIL İÇİNDE PREMIER LİG ŞAMPİYONLUĞU"

Elbette kupa kazanma konusunda en az Manchester City ve PSG ile aynı hırsta olacağız ama bunun biraz zaman alacağını söylemeliyim.

Son dakika: Newcastle United’ın inanılmaz transfer bütçesi ortaya çıktı! PSG ve City’e gözdağı verdi

5-10 yıl içerisinde Premier Lig şampiyonluğunu hedefleyeceğiz. Bu büyük satın almayla kulübün dönüşümü gerçekleşecek. Kupalar için yatırım, zaman, doğru ekip çok önemli" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Newcastle United’ın inanılmaz transfer bütçesi ortaya çıktı! PSG ve City’e gözdağı verdi

İLK OLARAK HOCA GİDİYOR! ADAYLAR STEVEN GERRARD VE BRENDAN RODGERS

Newcastle United yönetiminin takım üzerindeki ilk etkilerinin ise teknik direktör konusunda yaşanması bekleniyor.

Son dakika: Newcastle United’ın inanılmaz transfer bütçesi ortaya çıktı! PSG ve City’e gözdağı verdi

7 maçta 1 galibiyet alan takımda teknik direktör Steve Bruce'a 8 milyon sterlinlik tazminat bedelinin ödenerek yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika: Newcastle United’ın inanılmaz transfer bütçesi ortaya çıktı! PSG ve City’e gözdağı verdi

Newcastle United'ın Steve Bruce'dan sonraki menajerinin ise Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard ile Leicester City'nin başarılı hocası Brendan Rodgers'tan birinin olması bekleniyor.

Son dakika: Newcastle United’ın inanılmaz transfer bütçesi ortaya çıktı! PSG ve City’e gözdağı verdi

1.5 MİLYAR EURO'LUK YATIRIM BÜTÇESİ
Bu arada Prens Selman'ın Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almasının ardından gelecek sezon için belirlenen transfer bütçesi de netleşmeye başladı.

Son dakika: Newcastle United’ın inanılmaz transfer bütçesi ortaya çıktı! PSG ve City’e gözdağı verdi

İngiliz ekibinin 2022-2023 sezonu için Siyah-Beyazlı takıma 1.5 milyar Euro'ya yakın yatırım yapması bekleniyor.

Son dakika: Newcastle United’ın inanılmaz transfer bütçesi ortaya çıktı! PSG ve City’e gözdağı verdi

MIKE ASLEY: PARA BENİM TEK DÜŞÜNCEM DEĞİLDİ

Newcastle United eski başkanı Mike Asley satış sonrası The Sun'a yaptığı açıklamada "Daha yüksek bir teklif aldığımın bilinmesini isterim. Ancak Newcastle United'a en iyisini vereceğini hissettiğim için son teklifi kabul ettim. Para benim tek düşüncem değildi. Newcastle United'ı ayakta tutmak için zor zamanlar geçirdik. Ligden düştüğümüzde maaş faturalarının ödenmesini sağladık ki hemen yukarı çıkabilelim" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Newcastle United'ın inanılmaz transfer bütçesi ortaya çıktı! PSG ve City'e gözdağı verdi
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