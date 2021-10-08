Son dakika: Newcastle United’ın inanılmaz transfer bütçesi ortaya çıktı! PSG ve City’e gözdağı verdi

MIKE ASLEY: PARA BENİM TEK DÜŞÜNCEM DEĞİLDİ

Newcastle United eski başkanı Mike Asley satış sonrası The Sun'a yaptığı açıklamada "Daha yüksek bir teklif aldığımın bilinmesini isterim. Ancak Newcastle United'a en iyisini vereceğini hissettiğim için son teklifi kabul ettim. Para benim tek düşüncem değildi. Newcastle United'ı ayakta tutmak için zor zamanlar geçirdik. Ligden düştüğümüzde maaş faturalarının ödenmesini sağladık ki hemen yukarı çıkabilelim" ifadelerini kullandı.